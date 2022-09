Am 11. Oktober wird die neue Virtual-Reality-Brille von Meta offiziell vorgestellt. Ein Video zu einem Entwickler-Muster gibt es jetzt schon. Foto: Ramiro Cardenas via Facebook

Knapp einen Monat vor der Connect Conference ist ein Video auf Facebook geleakt, das die neue Virtual-Reality-Brille von Meta zeigt. Wie es auch der Name auf dem Verpackungsmuster des Vorserienmodells nahelegt, dürfte das bisher als "Project Cambria" bekannte Flaggschiff unter der Bezeichnung "Meta Quest Pro" in den Handel kommen.

Design einer Skibrille mit neuen Controllern

Der Urheber des Leaks beteuert, dass er das gezeigte Gerät mit mehreren anderen in einem Hotelzimmer vorgefunden habe. Während der Vergleich unweigerlich an den Fund eines iPhone-Prototyps in einer Bar in San Francisco erinnert, ist das gezeigte Bildmaterial insofern interessant, als zunächst das Design der Brille bestätigt wird, das an die Form einer Skibrille erinnert. Die Vorderseite ist glänzend schwarz und deutet auch an, dass drei Kameramodule darin verbaut sein dürften.

An den beiliegenden Controllern wird auch ersichtlich, dass Meta offenbar keine Ringform mehr an der Oberseite der Bedienelemente benötigt, um die gyroskopischen Sensoren unterzubringen. Die Anordnung der Buttons selbst scheint weitgehend unverändert zu bleiben.

Dass auch Meta der Nomenklatur folgt, die Ergänzung "Pro" an die Flaggschiff-Serie seiner Produkte zu hängen, kündigte sich bereits im Juli an. Bloomberg berief sich dabei auf einen Entwickler, der die Bezeichnung "Quest Pro" im Quellcode der Oculus Mobile App gefunden haben soll. Die offizielle Enthüllung der neuen Virtual-Reality-Brille wird am 11. Oktober stattfinden, wo Meta auch generell einen Ausblick auf die weitere Zukunft des Metaverse präsentieren wird. (bbr, 13.9.2022)