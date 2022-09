Foto: IMAGO/NurPhoto

Pilsen/Lissabon – Inter Mailand hat seine ersten Punkte in dieser Champions-League-Saison eingefahren. Der italienische Pokalsieger gewann in Vorrundengruppe C bei Außenseiter Viktoria Pilsen mit 2:0 (1:0) und verbuchte eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Bayern München (0:2) den ersten Sieg.

Die Tore für den italienischen Vizemeister schossen Edin Dzeko (20.) und der Niederländer Denzel Dumfries (70.). Pilsen, das nach einer Roten Karte gegen Pavel Bucha (61.) in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste, bleibt ohne Punkt. Die Tschechen hatten ihr erstes Spiel gegen den FC Barcelona 1:5 verloren.

Sporting siegt spät

In Gruppe D feierte Sporting Lissabon unterdessen dank eines starken Endspurts den nächsten Dreier. Die Portugiesen, die zum Königsklassen-Start Eintracht Frankfurt 3:0 bezwungen hatten, besiegten Tottenham Hotspur dank später Tore von Paulinho (90.+1) und Arthur Gomes (90.+3) mit 2:0 (0:0). Tottenham war zum Auftakt gegen Olympique Marseille mit 2:0 erfolgreich gewesen. (sid, red, 13.9.2022)

Ergebnisse und Tabellen:

Gruppe C:

Viktoria Pilsen – Inter Mailand 0:2 (0:1)

Tore: Dzeko (20.), Dumfries (70.)

Gruppe D:

Sporting Lissabon – Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Tore: Paulinho (90.), Arthur Gomes (93.)