Die EU-Kommissionspräsidentin trifft angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine den richtigen Ton und zeigt sich entschlossen und mutig

Ursula von der Leyen will alles Denkmögliche tun, um das Leben von Menschen zu retten. Foto: AFP/FREDERICK FLORIN

Ursula von der Leyen hielt vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg eine sehr starke "Rede zur Lage der Europäischen Union". Sie sprach direkt und unverblümt aus, dass infolge des Krieges in der Ukraine auf Europa noch schwere Zeiten für uns alle zukommen werden. Das erfordert entsprechend gewaltige Anstrengungen aller, der Bürger ebenso wie der Mitgliedsstaaten und der gemeinschaftlichen Institutionen.

Es lag ein Hauch von Winston Churchill in der Luft, der im Zweiten Weltkrieg den Briten "Blut, Schweiß und Tränen" abverlangte, als es galt, den Angriff von Hitler-Deutschland abzuwehren, den Krieg gegen die Diktatur zu gewinnen.

Heute brauche es vor allem umfassende Solidarität der Starken mit den Schwachen, betonte die Kommissionspräsidentin; der Konzerne, die in der Krise viel Geld verdienen. Nur im Zusammenspiel aller Kräfte werde es gelingen, das europäische Gesellschaftsmodell, die liberale Demokratie mit einer ökosozialen Marktwirtschaft, zu bewahren, um nicht zu sagen: langfristig zu retten.

"Sanktionen bleiben"

Obsiegt die Demokratie oder gewinnt Wladimir Putins Autokratie, darum gehe es letztlich, sagte von der Leyen im Plenum immer wieder in verschiedenen Variationen – und bekam dafür großen Applaus aus allen Fraktionen. Deshalb "werden die Sanktionen bleiben", deshalb werde "diese Solidarität mit der Ukraine unerschütterlich sein". Darum geht es. Irgendwie geht es um alles im seit 1945 so friedlichen Europa.

Nur eine Fraktion im EU-Parlament sieht das ganz anders, steht nicht auf der Seite der EU, sondern offenbar aufseiten Putins: die Fraktion der extremen Rechten, die sich "Identität und Demokratie" (ID) nennt und der die FPÖ ebenso angehört wie Italiens Lega und die französischen Lepenisten. Sie boykottierten von der Leyens Rede, waren nicht im Saal.

Macrons Coup

Die Kommissionspräsidentin wird von Kritikern oft als politisches Leichtgewicht beschrieben. Die Deutsche sei nur durch eine Intrige des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die Macht gekommen, der den erfolgreichen Spitzenkandidaten der Christdemokraten bei der Europawahl 2019 sabotieren wollte. Das stimmt auch: Eine Deutsche statt des Deutschen Manfred Weber, das war damals ein Coup des liberalen Franzosen. Und Kanzlerin Angela Merkel spielte mit.

Drei Jahre später sieht die Welt aber ganz anders aus, vor allem in Europa. Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Energiekrise, der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine haben tiefe Spuren der Krise in Gesellschaft und Wirtschaft hinterlassen. Die politischen Machtverhältnisse in den EU-Staaten haben sich geändert.

Rechte streben an die Macht

Merkel ist Geschichte, in Deutschland regiert eine Ampelkoalition. Macron ist nach den Wahlen vom Mai geschwächt, von radikalen Parteien von rechts und links bedrängt. In einigen Staaten streben extreme Rechte an die Regierungsmacht, siehe Schweden und demnächst Italien. Und das vor dem Hintergrund eines Frontalangriffs des russischen Autokraten auf Europas Werte und Wirtschaft, auf die liberalen, ökosozialen Gesellschaften der Europäischen Union.

Es stellt sich also für die Bürgerinnen und Bürger in Europa heute sehr grundsätzlich die Frage, wer in diesen Notzeiten ihre Gemeinschaft schützt, wer den Überblick behält, wer Werte und Interessen von uns EU-Bürgern fest im Auge behält, wer klare und offene Worte dafür findet, wer sich öffentlich und mutig den Kriegstreibern und Menschenrechtsverächtern entgegenstellt.

Pathos in Kriegszeiten

Das ist, wie die Rede zur Lage der Union zeigte, mit Sicherheit die Präsidentin der EU-Kommission. Von der Leyen hat grundsätzlich den Hang, bei politischen Ansprachen allzu pathetisch zu werden. In Friedenszeiten wirkt das manchmal etwas aufgesetzt. In Kriegszeiten klingt es aber plötzlich ganz anders, wenn jemand mit Mut und Entschlossenheit sagt, dass sie alles Denkmögliche tun werde, um das Leben von Menschen zu retten, Flüchtlingen zu helfen, die richtigen Lehren aus den Fehlern im Umgang mit Putin zu ziehen.

Es war auch berührend und beruhigend zu sehen, dass die Kommissionspräsidentin die Frau des ukrainischen Präsidenten zu ihrer Rede eingeladen und ihr den Ehrenplatz neben ihr im Plenum des Parlaments zugewiesen hatte. 2022 ist das Jahr, in dem sich das gemeinsame Europa als überzeugte "Kampfgemeinschaft" für Demokratie und Menschenwürde bewähren muss. Das mutig und ohne Wenn und Aber in allen Facetten auszusprechen ist das bisher größte Verdienst von der Leyens. (Thomas Mayer, 14.9.2022)