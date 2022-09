Die "Train Street" in Vietnams Hauptstadt Hanoi gilt als touristischer Hotspot. Wegen Sicherheitsbedenken ist sie lokalen Behörden allerdings ein Dorn im Auge

Mit dem bunten Treiben auf Hanois berühmter "Train Street" soll, geht es nach den lokalen Behörden, ab 17. September endgültig Schluss sein. Foto: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Hanoi – Noch Anfang August ging die Meldung durch die Medien, dass die vor fast drei Jahren geschlossene "Train Street" in Vietnams Hauptstadt Hanoi wieder eröffnet hätte. Zahlreiche Cafés und Stände an der Zugtrasse, die zwischen engen Häuserblocks hindurchführt – ein beliebter Selfie-Spot – hätten in den vergangenen Monaten im Zuge der Corona-Lockerungen wieder geöffnet – und hofften auf Besucher aus aller Welt. Von den Behörden genehmigt wurde die touristische Wiedergeburt aber nicht.

Komplett abgeriegelt

Denn die Sperre selbst hatte mit der Pandemie nichts zu tun: Die Behörden hatten schon im Oktober 2019 entschieden, die Straße aus Sicherheitsgründen für Touristen komplett abzuriegeln und nur noch Anrainern Zugang zu gewähren. Zuvor hatte ein Zug eine Notbremsung machen müssen, um nicht mit Besucherscharen zu kollidieren.

Ein Selfie auf den Gleisen: Szenen wie diese soll es in Zukunft auf der "Train Street" nicht mehr geben. Foto: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Angezogen von spektakulären Fotos im Internet waren seit 2018 immer mehr Schaulustige angereist. Die "Train Street" wurde zu einem Tourismus-Hotspot. Cafés öffneten, Anrainer stellten Essensstände auf oder arrangierten besonders gute Plätze zum Fotografieren. Manche Restaurants stellten in der "zugfreien" Zeit sogar Tische direkt auf die Schienen – um sie dann bei herannahendem Zug schnell wegzuräumen.

Angst vor Repressalien

Nun ist bei CNN zu lesen, dass die Regionalregierung von Hanoi einen endgültigen Schlussstrich ziehen wolle: Alle Lizenzen für Cafés und andere Geschäfte entlang der Straße wurden demnach widerrufen. Die Geschäftsleute und Gastronomen haben bis zum 17. September Zeit, um zu schließen. Sie wurden darüber recht kurzfristig unterrichtet. Darüber hinaus wurden bereits Barrikaden errichtet, um Touristen den Zugang zu der Straße zu verwehren, berichtet die lokale Nachrichtenagentur Vietnam News.

Die Schließung stieß auf gemischte Reaktionen bei den Menschen, die in der Train Street und in ihrer Nähe leben und von den Touristen leben, berichtet CNN weiter: "Es wäre besser, wenn wir, die Einheimischen und die Behörden zusammenarbeiten könnten, um unsere Train Street weiterzuentwickeln", sagte ein Café-Besitzer, der aus Angst vor Repressalien seitens der lokalen Regierung anonym bleiben wollte.

Unterdessen habe die Viet Nam Railway Corporation, die die Bahnlinie betreibt, vor kurzem vorgeschlagen, den Betrieb von Cafés, Foto- und Videoaufnahmen entlang der "Train Street" unter Strafe zu stellen. (APA, dpa, red, 15.9.2022)