In den nächsten Monaten sollen den Menschen in Österreich also – von Ausnahmen abgesehen – nur fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat zur Verfügung stehen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will an den fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat vorerst nicht rütteln und stellt neue angepasste Impfstoffe in den nächsten Wochen in Aussicht. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Freitag versichert, dass das aktuelle Corona-Testregime in den nächsten Monaten jedenfalls beibehalten werden soll. Das bedeutet, dass es weiterhin fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat geben wird. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich prompt skeptisch, ob dies ausreichen wird.

"Das bleibt so", betonte Rauch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hacker im Rahmen der heutigen Konferenz der Soziallandesreferenten in Wien. Der Minister verwies darauf, dass Österreich mit dieser Teststrategie international beispielgebend sei.

Hacker erwartet baldiges "Hinaufschnalzen" der Zahlen

"Da sind wir uns nicht hundertprozentig einig, das ist kein Geheimnis", verwies Hacker hingegen auf die Differenzen im Hinblick auf diese Strategie. Wien hatte vergeblich den Wunsch geäußert, dass das in der Stadt etablierte Gurgeltestsystem der Bevölkerung weiterhin unbeschränkt und kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.

Er sei sich jedoch sicher, dass man dies im Herbst neu diskutieren werde, so der Stadtrat. Denn es sei zu erwarten, dass die Zahlen "hinaufschnalzen".

An BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff in kommenden Wochen

Einigkeit herrschte in Sachen Impfung. Rauch und Hacker betonten die Bedeutung der Auffrischung. In absehbarer Zeit soll auch das gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirksame Vakzin verfügbar sein. Rauch rechnet mit einem Eintreffen in den kommenden Wochen.

Hacker verwies darauf, dass in Wien ab heute die ersten Impfungen mit den auf die Omikron-Variante abgestimmten Mitteln durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna, die auf die Omikron-Subvariante BA.1 abzielen. Impfwillige können in Wien in den Impfstellen wählen, ob sie die Omikron-Vakzine erhalten möchten. (APA, 16.9.2022)