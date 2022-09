Sozialleistungen

Staatshilfen für alle: Herrscht in Österreich eine "Vollkasko-Mentalität"?

Die Regierung folgt erneut dem Schlachtruf "Koste es, was es wolle": Wie schon in der Pandemie gibt der Staat in der Inflationskrise viele Milliarden aus und hilft damit nicht nur Armen. Herrscht bei uns eine "Vollkasko-Mentalität"?