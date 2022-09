Amanda Gorman vor der UNO: "Vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun, damit die Welt großartig sein kann." Foto: Danny Williams

Die Star-Dichterin Amanda Gorman (24) hat vor den Vereinten Nationen ein neues Gedicht vorgetragen. "Ich bitte dich nur darum, dass es dir wichtig ist, bevor es zu spät ist, dass du aufmerksam und wach lebst", sagte Gorman am Montag bei einer Veranstaltung zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen, die der am Dienstag startenden Vollversammlung der Vereinten Nationen vorausgeht. "Vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun, damit die Welt großartig sein kann."

Gorman bekam für ihren Auftritt viel Applaus. Berühmt geworden war Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am 20. Jänner 2021, als die damals 22-Jährige – via Kameras an ein Millionenpublikum weltweit übertragen – eindringlich ihr Gedicht "The Hill We Climb" vortrug und von Spitzenpolitikern und Stars dafür mit Lob überschüttet wurde. Seitdem gilt die 1998 in Los Angeles geborene Dichterin auch selbst als Star. "The Hill We Climb" verkaufte sich in gedruckter Form, auch in deutscher Übersetzung ("Den Hügel hinauf"), millionenfach.

Neben Gorman sprachen bei der UNO-Veranstaltung unter anderem auch UNO-Generalsekretär António Guterres sowie Stars wie die Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und die südkoreanische Band Blackpink. (APA, 19.9.2022)