Pro

von Pia Kruckenhauser



Familienzusammenkünfte sind großartig, ich bin uneingeschränkter Fan. Je mehr Verwandte, desto besser. Alljährlich trifft sich meine Großfamilie ein Wochenende lang in den Bergen und verbringt Zeit miteinander. Anlass für die Premiere vor bald 30 Jahren war Omas Geburtstag, sie hat sich gewünscht, alle ihre Enkelkinder (15 an der Zahl) auf einmal zu sehen. Die Oma ist vor sechs Jahren mit 91 gestorben, in diesen Treffen lebt sie weiter.

Zugegeben, meine Begeisterung hat sicher auch damit zu tun, dass meine Familie so groß ist – mit der nächsten Generation sind es fast 50 Personen. Bei so vielen Menschen macht es nichts aus, wenn man mit der einen oder dem anderen nicht so gut kann. Und es gibt keine Zwänge. Gemeinsamer Fixpunkt ist das Abendessen, davor und danach macht man, was man will.

Dadurch bekommt das Ganze eine wunderbare Lockerheit. Es ist einfach schön, mich mit all diesen interessanten, verrückten, wunderbaren Menschen aus drei Generationen, mit denen mich so viel verbindet, auszutauschen. Im Alltag bleibt dafür nämlich viel zu wenig Zeit.