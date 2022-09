Social Media: "So sind wir!" – "So sind wir nicht!"

Einer von vielen launigen Dialogen zwischen Gerhard Zeiler und Bogdan Roščić entspann sich bei den Medientagen über Hassbotschaften und Fake News auf Social Media.

Roščić: "Wir reden von Social Media immer so, als wären das irgendwelche Aliens, die unsere anständige, unsere bessere Gesellschaft angreifen. Nein, so sind wir. Das hat nicht Erfolg, weil es nur russische und chinesische Trolle sind, sondern weil das ein Begriff von Öffentlichkeit ist, wo die qualitativen, die rechtlichen Filter aufgehoben sind und man sich in den berühmten Echokammern wiederfindet. Jürgen Habermas schlägt vor, die großen Tech-Konzerne zu bestrafen für die Verbreitung von Falschinformationen. Das ist rührend. Natürlich sollte man das tun, nur das Wie wäre eine interessante Diskussion. Das Zweite ist: die klassischen Medien so zu behandeln wie Kultur. Also als Gut zu subventionieren."

Zeiler: "Da bin ich anderer Meinung. So sind wir nicht. Das ist ein Teil, so sind wir auch."

Roščić: "So sind wir auch – und zwar wir alle."

Zeiler: "Nein, so bist auch du nicht. Das wäre ja noch schöner, wenn du auch so wärst. So ist ein Teil von uns. Die Antwort kann nicht nur die Bestrafung der Tech-Konzerne sein – wenn man es umsetzen kann, bin ich dafür schon zu haben. Sondern: Wir alle müssen in den sozialen Medien zeigen, wie wir wirklich sind. Die Mehrheit muss zeigen, wie wir sind. Dann darf man sich auch einmal im Jahr erlauben, auch du, einen Schlenker, um zu zeigen, wir können das auch, was wir nicht sein wollen."