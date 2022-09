In dieser Galerie: 2 Bilder Starlab ist eine von Voyager Space geplante, frei fliegende, kommerzielle Raumstation. Sie soll die Internationale Raumstation ISS ablösen. Bei der Ausstattung will der Hotelkonzern Hilton mitmischen. Ein Champagner fürs Weltall: der Mumm Cordon Rouge Stellar. Der Wein befindet sich in einer Halbglasflasche und wird durch einen absolut zuverlässigen Verschluss aus Edelstahl gesichert. Er kommt nur mit Glas und rostfreiem Stahl in Berührung, identisch mit den Mischbottichen von Mumm in Reims – zwei Materialien, die Konservierung ideal gewährleisten. Eine Hülle aus Aluminium in Luftfahrtqualität schützt die Glasflasche. Der obere Teil, der so genannte "Service"-Teil, besteht aus einem langen Hals, der mit einem Korken und einem Ring versehen ist (der den Korken festhält und den Mechanismus der Flasche aus rostfreiem Stahl verschließt). Foto: G. H. Mumm

Das Aufenthaltserlebnis, da ist man sich bei Hilton sicher, entscheide darüber, ob eine Reise gelingt oder nicht. Und zwar egal wo: nicht nur auf der Erde, sondern eben auch im Weltraum. Aus diesem Grund hat sich der gobal tätige Hotellerie-Konzern – mehr als 7.000 Häuser mit 1,1 Millionen Zimmer zählen zum Portfolio – mit dem Raumfahrttechnologieunternehmen Voyager Space auf ein Packl gehaut. Letzteres sei, so heißt es selbstbewusst in der Eigenbeschreibung, in der Lage jede erdenkliche Weltraummission zu realisieren.

Womit wir bei Starlab wären. Einer von Voyager Space geplanten, frei fliegenden kommerziellen Raumstation: Voyager und seine Betreibergesellschaft Nanoracks erhielten 2021 von der Nasa 160 Millionen US-Dollar für Starlab, das die Internationale Raumstation ersetzen soll. Starlab soll eine Kapazität für bis zu vier Astronauten und den George Washington Carver (GWC) Science Park beherbergen, ein hochmodernes Laborsystem und den ersten Wissenschaftspark im Weltraum.

Hotel im Weltall

In Partnerschaft mit Voyager will Hilton schließlich seine Kompetenz und Kundenorientierung in Starlab einbringen. Die Forschungs- und Designarbeit, die Starlab gewidmet ist, könnte auch zu Fortschritten führen, die die Nachhaltigkeit und größere Design-Effizienz für zukünftige Hotelbesitzer im Weltraum und auf der Erde fördern, heißt es in der entsprechenden Presseaussendung.

Voyager Space und Hilton wollen in den Bereichen Architektur und Design zusammenarbeiten, um die Hauptquartiere der "Space Hospitality-Crew" an Bord von Starlab zu entwickeln, einschließlich der Gemeinschaftsbereiche, der Hospitality-Suiten und der Schlafmöglichkeiten für die Astronauten.

Schwereloser Sprudel

Ins Weltall ohne Champagner? Undenkbar. Zumindest für Mumm. Deshalb enthüllte der Champagnerhersteller nun das Design einer besonderen Flasche Sprudel: Mumm Cordon Rouge Stellar heißt sie und soll die erste Champagnerflasche sein, die für die Raumfahrt und für bemannte Reisen ins All entwickelt wurde. In einer Kooperation mit Axiom Space, einem Unternehmen in der kommerziellen bemannten Raumfahrt, wird sich Mumm Cordon Rouge Stellar dem Axiom-Programm für die bemannte Raumfahrt anschließen und an zukünftigen Raumfahrtmissionen teilnehmen, bekundete die Maison.

Begonnen wurde das Projekt bereits 2017. Nun habe man die vollständige Einhaltung der Spezifikationen für Raumfracht und der AOC Champagne-Vorschriften erreicht, lässt man uns per Aussendung wissen. Im Anschluss an diese Errungenschaft werde Mumm Cordon Rouge Stellar am Axiom-Programm für die bemannte Raumfahrt teilnehmen und die Kooperation erweitern, beginnend mit den bevorstehenden bemannten Missionen in die niedrige Erdumlaufbahn bis hin zur Axiom Space Station, der ersten orbitalen Plattform der Welt, um das Verkostungsritual unter den realen Bedingungen des Weltraums zu testen und zu entdecken, liest man.

Flasche im Space-Design

So hat der Kellermeister bei Mumm schon an einem Parabelflug teilgenommen, um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den Wein zu verstehen und seine Integrität bei der Fertigstellung der spezifischen Cuvée des Mumm Cordon Rouge Stellar zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit Octave de Gaulle, dem Gründer von Spade, einer Agentur, die sich auf das Design von Objekten für die Weltraumanwendung spezialisiert hat, und dem Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), der nationalen französischen Raumfahrtbehörde wolle man daran weiterforschen.



Der Mumm Cordon Rouge Stellar Champagner werde an Bord einer bevorstehenden Axiom Space-Mission sein, um das Verkostungsritual unter realen Raumfahrtbedingungen zu testen. Dies werde dazu beitragen, die Entwicklung des Erlebnisses abzuschließen und Anpassungen in letzter Minute vorzunehmen, heißt es. Ob der Sprudel eventuell auch in einer Hilton-Weltraumsuite ausgeschenkt wird, darf spekuliert werden. (red, 22.9.2022)