Armin Assinger folgte 2002 Rainhard Fendrich und Barbara Stöckl als Moderator der "Millionenshow" im ORF nach. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Jubiläum im ORF: "Mr. Millionenshow" Armin Assinger moderiert die Sendung seit 20 Jahren. Am 9. September 2002 präsentierte Armin Assinger erstmals die "Millionenshow". "Ich bin stolz und froh, Teil dieses Erfolgsformates zu sein", wird er in einer Presseaussendung zitiert. Er folgte Rainhard Fendrich und Barbara Stöckl als Moderator der Quiz-Sendung, die am 24. Jänner 2000 als österreichische Version der britischen Show "Who Wants to Be a Millionaire?" startete und ursprünglich den Namen "Alles ist möglich – Die 10-Millionen-Show" trug.

In 20 Jahren und mehr als 1.000 Folgen stellte Assinger 21 Mal die Millionenfrage, fünf Frauen und drei Männer knackten die Million. Pro Woche würden bis zu 1.500 Bewerbungen eintreffen. Die Beliebtheit der Millionenshow schreibt ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer auch Assinger zu: "Der Erfolg dieser Sendung ist unweigerlich mit ihm als Gastgeber verbunden." Nächsten Montag, am 26. September, kehrt die "Millionenshow" aus der Sommerpause zurück. Neu ist, dass die Begleitpersonen ab sofort abgetrennt durch eine Plexiglaswand neben den Kandidaten Platz nehmen. (APA, 22.9.2022)