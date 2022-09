Im neuen "Tatort" aus Wiesbaden, "Murot und das Gesetz des Karma" (Sonntag, ORF 2 und ARD, 20.15 Uhr), wird Kommissar Murot (Ulrich Tukur) an einer Hotelbar von einer jüngeren Frau in ein Gespräch verwickelt. Als er am nächsten Morgen in seinem Hotelzimmer aufwacht, fehlt ihm die Brieftasche ebenso wie die Erinnerung an die Geschehnisse. Es gibt den Verdacht, dass eine Trickbetrügerin in einen Mord im Hotel verwickelt ist.