Wien – Seit letzten Montag läuft die Eintragungswoche für insgesamt sieben Volksbegehren. Am Montag um 20 Uhr endet die Möglichkeit, die Initiativen zu unterstützen. Bereits vor Fristende am Abend konnten vier Volksbegehren die 100.000er-Marke an Unterschriften überwinden, sie werden damit im Nationalrat behandelt.

Vier von sieben Volksbegehren haben bereits über 100.000 Unterschriften. Sie müssen daher im Parlament behandelt werden. Foto: APA/ Roland Schlager

Über 300.000 Unterschriften verzeichnet die Initiative "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung". Die Forderungen des Volksbegehrens: das Recht auf Bargeld in den Verfassungsrang zu heben, keine Obergrenzen für Bargeldzahlung und der Schutz für Bargeld als Vermögensmittel. Initiiert wurde das Volksbegehren vom Wiener Unternehmer Josef Binder.

Corona-Maßnahmen abschaffen

Rund 200.000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat das Volksbegehren "Covid-Maßnahmen abschaffen" gesammelt. Es will von den Gesetzgebern die sofortige Aufhebung aller Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erzielen. Initiator Robert Marschall ist über die Sammlung der Unterschriften erfreut: "Das freut mich klarerweise riesig."

Eine weitere Initiative, die sich gegen Corona-Maßnahmen ausspricht, ist jene des Gynäkologen Christian Fiala. Sie muss mit 175.000 Unterstützungserklärungen ebenfalls vom Nationalrat behandelt werden. Mit der Initiative "Wiedergutmachung der Covid-19-Maßnahmen" will Fiala rückwirkend alle Strafen aufheben, die wegen dem Verstoß gegen Corona-Maßnahmen ausgesprochen wurden.

Recht auf Wohnen

Auch das Volksbegehren "Recht auf Wohnen" konnte bereits über 120.000 Unterschriften sammeln. Ziel der Initiative ist es, für alle Menschen in Österreich einen sicheren Wohnplatz zu garantieren. Um das zu erreichen, will man eine staatliche Wohnraumfinanzierung ermöglichen.

Das antirassistische Volksbegehren "Black Voices" muss aktuell noch um Unterschriften bangen. Es fehlen rund 18.000 Unterstützungen auf die notwendigen 100.000. Das Bündnis rund um Noomi Anyanwu will strukturellen Rassismus bekämpfen und verlangt dafür in der Zukunft einen nationalen Aktionsplan.

Zu den beiden Volksbegehren "GIS-Gebühr abschaffen" und "Kinderrechte" waren am Montag noch keine Zahlen bekannt. Bis 20 Uhr bleibt noch Zeit, um alle sieben Volksbegehren digital per Handy-Signatur zu unterschreiben. (Max Stepan, 26.9.2022)