Wessen Familie schon seit Generationen in ein und demselben Haus lebt, der weiß oft, was sich in den Räumlichkeiten ungefähr abgespielt haben könnte und welche baulichen Änderungen es gab und hat vielleicht sogar Fotos, die Einblicke in die Vergangenheit gewähren. Bei den meisten Menschen ist das aber nicht der Fall – vor allem bei Wohnungen, die nicht in Familienhand sind, wissen viele kaum oder gar nichts über die Vorgeschichte ihres Zuhauses.

Interessiert Sie die Vorgeschichte Ihres Zuhauses? Foto: hanohiki Getty Images/iStockphoto

Zwar lernt man beim Einzug vielleicht noch die Vormieterinnen und Vormieter kennen, oder man fragt bei Maklerinnen und Maklern explizit nach. Genaueres über die Immobilie herauszufinden bedarf aber häufig akribischer Arbeit; vieles kommt auch nie ans Tageslicht. Während es vielen auch einfach nicht so wichtig ist, etwas über die Vergangenheit der Wohnung oder des Hauses zu erfahren, haben andere größeres Interesse daran.

Persönliche Geschichten

Eine Möglichkeit ist, mit älteren Generationen, die die Wohnumgebung kennen, zu sprechen. Vielleicht können sich diese an Ereignisse und Veränderungen erinnern oder kennen womöglich ehemalige Bewohnerinnen oder Bewohner des Hauses. Auch online und in Archiven findet man – wenn schon nichts Konkretes zum eigenen Zuhause – zumindest ein paar allgemeine Informationen zur Nachbarschaft oder über den Ort, an dem man lebt. Auch bei Nachbarinnen und Nachbarn kann man nachfragen. Denn diese wissen zumindest einiges aus der jüngeren Vergangenheit der Wohnung oder des Hauses.

Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie die Vorgeschichte Ihres Zuhauses? Haben Sie sich eigens damit beschäftigt und danach gesucht, oder wurde Ihnen seitens der Familie einiges zugetragen? Interessieren Sie sich überhaupt dafür? Und welche Tipps haben Sie für jene, die gern mehr über die Geschichte ihres Zuhauses erfahren möchten? Berichten Sie im Forum! (Magdalena Waldl, 4.10.2022)