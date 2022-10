Das beste Hotelfrühstück der Welt gibt es angeblich in London. Foto: Getty Images/iStockphoto/Lisovskaya

Schon einmal über Hotelfrühstück nachgedacht? "Niemand spricht darüber, aber ein erstklassiges Hotelfrühstück kann der beste Teil des Urlaubs sein", stellen die Kolleginnen und Kollegen von Mornings.co.uk fest. Dem möchten wir nicht widersprechen. Immerhin: Hauptberuflich beschäftigt sich die britische Website offensichtlich mit Matratzen, Pölstern, Decken und so. Da liegt das Thema Frühstück gedanklich nahe.

Wie auch immer. Man hat sich die Mühe gemacht, zu recherchieren, in welchen Hotels rund um den Globus es das beste Frühstück gibt. In der Studie wurde untersucht, wie oft die Begriffe "bestes Frühstück", "großartiges Frühstück" und "ausgezeichnetes Frühstück" in Tripadvisor-Bewertungen für Hotels in Hauptstädten auf der ganzen Welt genannt wurden. Je mehr Erwähnungen, desto besser das Frühstück des Hotels. Das klingt nachvollziehbar.

Das Ergebnis: Das Park Plaza Westminster Bridge in London serviert das beste Frühstück der Welt, belegt wird das mit 5.363 positiven Bewertungen. An zweiter Stelle folgt das Hotel Artemide in Rom (4.842 Nennungen), gefolgt vom Traders Hotel in Kuala Lumpur (4.237).

Natürlich hat die Studie einige potenzielle Schwachstellen. Wie sieht es zum Beispiel mit nichtenglischsprachigen Bewertungen aus? Und könnten Frühstücke, die als "nicht toll" oder "nicht das Beste" eingestuft wurden, in die Stichwortsuche einbezogen worden sein? Das werden wir wohl nie erfahren.

Auf jeden Fall sind hier die zehn besten Hotelfrühstücke der Welt, laut der Erhebung von Mornings.co.uk:

Park Plaza Westminster Bridge, London (5.363 Nennungen) Hotel Artemide, Rom (4.842) Traders Hotel, Kuala Lumpur (4.237) Chatrium Hotel Riverside, Bangkok (4.086) Shangri-La, Bangkok (3.695) Premier Inn London County Hall Hotel, London (3.682) Hotel Palazzo Zichy, Budapest (3.679) The Tower Hotel, London (3.575) Sandals Royal Bahamian, Nassau (3.545) Shangri-La, Kuala Lumpur (3.471)

Dazu gibt's auch eine Karte, die das beste Hotelfrühstück in jeder Hauptstadt der Welt zeigt:

Grafik: mornings.co.uk

Hier noch die Karte für Europa:

Grafik: mornings.co.uk

Die vollständige Studie findet man unter: Mornings.co.uk (red, 2.10.2022)