Popstars und Schlagersänger singen gern von Liebesfreud, Liebesleid und anderen bewegenden Dingen des Lebens. Dabei haben sie tendenziell ein jüngeres Publikum im Visier, das hormonell voll im Saft steht. Immer trifft das aber nicht zu, denn manchmal kommen auch die Alten dran.

Der Schauspielweltstar und Nebenerwerbssänger Curd Jürgens landete 1975 einen Riesenhit, als er mit greiser Stimme gestand, er sei 60 Jahre, aber kein bisschen weise. Die Beatles? Überlegten sich bereits in jungen Jahren, was sich abspielt, wenn sie die Sixtyfour erreichen. Und Udo Jürgens erfreute sein ergrauendes Publikum mit der Frohbotschaft, dass das Leben mit 66 Jahren erst anfange bzw. man dann besonders Spaß daran habe. (Glaubt auch nicht jeder. Als ich kürzlich meinen alten Spezi Fritz Ostermayer, der sich gerade von ein paar festeren Zipperlein erholt hat, in der Porzellangasse traf, meinte er, Udo Jürgens lüge wie gedruckt.)

Nach diesem langen räsonierenden Entrée jetzt aber endlich zur Kernbotschaft dieser Kolumne: Wladimir Putin feiert am 7. Oktober seinen 70. Geburtstag! Einen der wichtigsten Geburtstage im Leben! Denn spätestens mit 70 weiß man definitiv, dass man den Traum aller Pubertierenden realisiert hat, volljährig zu sein.

Höchste Zeit also, Wlad zu gratulieren, nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass er allfällige Gegner mit einem vergifteten Regenschirm (Wlad ist gut aufgelegt) totstechen oder einer Atombombe (Wlad ist schlecht aufgelegt) pulverisieren lässt. Die Frage ist nur: Was schenkt man ihm, um ihn fröhlich zu stimmen? Mit einem (diversen Internetschätzungen zufolge) Privatvermögen von sieben, dreißig oder siebzig Euromillionen hat er vermutlich genug, um seine nächste Gasrechnung bezahlen zu können und nicht auf einen Geschenkgutschein von Billa Plus angewiesen zu sein.

Daher eher etwas Symbolisches, aber von Herzen Kommendes: eine Dart-Zielscheibe mit einem Selenskyj-Konterfei zum Beispiel oder eine fette Schokobombe. Eine andere Möglichkeit wäre die in der "Kronen Zeitung" geschaltete Annonce mit passendem Text: "Kaum zu glauben, aber wahr, unser Wlad wird siebzig Jahr". Das wäre eine Mordsüberraschung, die sicher gut für Putin passen würde. Wenn sich die Leser und Leserinnen dafür entscheiden sollen: Auch ich steuere gern ein paar Euro für die Geburtstagsgrüße bei. (Christoph Winder, 1.10.2022)