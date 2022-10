1972 Competition von Junghans



1972 Competition von Junghans. Foto: Markus Böhm

50 Jahre Olympische Spiele München nimmt Junghans zum Anlass, das Design der 1970er in Form der äußerst markanten 1972 Competition, eines ellipsenförmigen "Bullhead"-Chronografen, dessen Drücker und Krone sich am Kopfende befinden, aufleben zu lassen. Mit dem Hinweis, dass man damals auch der offizielle Zeitnehmer des Großereignisses war.



www.junghans.de





Diastar von Rado x Alfredo Häberli



Diastar von Rado, designt von Alfredo Häberli. Foto: Markus Böhm

Rado lädt jedes Jahr eine Designerin, einen Designer ein, um ein bestehendes Uhrenmodell neu zu interpretieren. Heuer durfte der Schweizer Alfredo Häberli ran. Er verpasste der ovalen Diastar (Ø 38 Millimeter, Automatik) zu ihrem 60er einen monochromen Look. Besonders auffällig sind das facettierte Uhrenglas und die Wochenanzeige auf der 6-Uhr-Position. € 2100 Markus Böhm

www.rado.com

Hersteller: Heidi Horten Collection / Ouriel Morgensztern





Superocean von Breitling



Foto: Markus Böhm

Eine Erinnerung an vergangene oder eine Vorahnung kommender Sommertage huscht vorüber beim Anblick der neuen Superocean-Linie von Breitling. Ersteres mag an der Retro-Anmutung liegen, Letzteres an der frischen Farbgebung. Speziell des gezeigten, wassersporttauglichen Chronometers (Edelstahl, Ø 36 Millimeter, Automatik) mit viel Türkis. € 4350

www.breitling.com

Hersteller: Gregor Sailer





BR 03-94 Multimeter von Bell & Ross



BR 03-94 Multimeter von Bell & Ross. Foto: Markus Böhm

Praktisch quadratisch: Die BR 03-94 Multimeter von Bell & Ross ist ein Hingucker, einer, mit dem man sich auch länger beschäftigen kann. Denn die mattschwarze Keramikuhr (42 × 42 Millimeter, Automatik) vereint mehrere bunte Messskalen auf ihrem Zifferblatt, anhand derer man Puls, Atmung und Geschwindigkeiten berechnen kann – der Stoppfunktion sei Dank. € 5600



www.bellross.com

(RONDO, Markus Böhm, 31.10.2022)