Pro

von Stefan Mey



Der erste Eindruck zählt, das gilt auch für Immobilien. Grund genug, den eigenen Eingangsbereich möglichst ansprechend zu gestalten. Sakralbauten und Rathäuser bedienen sich dazu seit Jahrhunderten an Statuen und Springbrunnen, Normalos müssen auf einfachere Mittel zurückgreifen. Darunter auch die Türmatten.

Nun könnte ich Ihnen viel darüber erzählen, warum man die Entscheidung für eine lustige Türmatte nicht bereut. Etwa weil wir in Zeiten wie diesen ohnehin zu wenig lachen. Oder ich könnte argumentieren, dass Türmatten den Charakter eines Menschen widerspiegeln und man keine Scheu haben sollte, sich selbst als Nerd mit Humor zu outen.

Die Wahrheit ist aber: Lustige Türmatten sind super, weil sie sofort die Blicke der Gäste auf sich ziehen und so von Missständen ablenken. Sie wissen schon: die Kratzspuren der Katze, der von Kindern hereingetragene Dreck. Und was sich sonst halt so alles im Eingangsbereich ansammelt.