Nach Regeländerungen in Österreich wurde mit dem russischen Gaslieferanten eine Lösung gefunden. Seit Samstag floss kein russisches Gas nach Italien

Am Wochenende wurden die für Italien bestimmten Gaslieferungen durch Österreich ausgesetzt. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Wien/Rom – Der russische Energieriese Gazprom nimmt die Gasexporte über Österreich nach Italien wieder auf, nachdem die Lieferungen am Wochenende wegen regulatorischer Probleme ausgesetzt worden waren. Gazprom und die italienischen Kundinnen und Kunden hätten nach den Regeländerungen in Österreich eine Lösung für den Gasverkauf gefunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch der italienische Energieriese Eni bestätigte die Wiederaufnahme der Gaslieferungen über Österreich.

"Der österreichische Betreiber erklärte sich bereit, die 'Transportnominierungen' von LLC Gazprom Export zu bestätigen, was die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen durch Österreich ermöglicht", erklärte Gazprom gegenüber italienischen Medien.



Zehn Prozent der Importe aus Russland

Das vom Kreml kontrollierte Unternehmen hatte am Samstag mitgeteilt, dass der Gastransit durch Österreich ausgesetzt worden sei, nachdem sich der österreichische Netzbetreiber geweigert habe, sogenannte Nominierungen für den Transport bzw. die von Gazprom geplante Liefermenge zu bestätigen.

Nach italienischen Medienangaben beträgt der Anteil des russischen Gases an den italienischen Importen derzeit etwa zehn Prozent, während der Anteil aus Algerien und den nordischen Ländern stark gestiegen sei. (APA, 5.10.2022)