Seit fast 15 Jahren machen die beiden gemeinsam Musik. Unter dem Namen EsRap mischen die Geschwister Esra und Enes Arabeske, Housebeats und türkisch-deutschen Rap. In einer Gastarbeiterfamilie in Wien-Ottakring aufgewachsen, behandeln sie politische Themen wie Identität, Heimat und Rassismus – und nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Im Sommer erschien ihr zweites Album "Mamafih", demnächst treten sie im Rahmen des Festivals "Muslim* Contemporary" auf. Wir haben das Duo in der Brunnenpassage am Yppenplatz getroffen und über "Türkenquoten", Tradition und den Begriff "Tschusch" gesprochen. (Katharina Rustler, 7.10.2022)

Nächste Konzerte: 15. 10. Brunnenmarkt / Yppenplatz Wien 5.11. Kunsthalle Wien im MQ 9.12. Stadtwerkstatt Linz 10.12. Radiokulturhaus Wien Festival "Muslim* Contemporary"