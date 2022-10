Evan Peters spielt Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

Die Kurzvideoplattform Tiktok ist um eine geschmacklose Challenge reicher: User filmen sich, während sie sich echte Polaroids ansehen, die der Serienmörder Jeffrey Dahmer von seinen Opfern gemacht hat. Dahmer erwürgte und zerstückelte im Zeitraum von 1978 bis 1991 in den USA 17 junge Männer. Seine Taten hielt er auf Polaroidaufnahmen fest, die von der Polizei sichergestellt werden konnten. Darauf ist zu sehen, wie er die Leichenteile neu arrangiert und in sexuellen Posen drapiert.

Ausgegangen ist der Trend von der Netflix-Serie "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer". Darin wird das Leben des als "Kannibale von Milwaukee" bekannten Serienmörders in allen grausamen Details dargestellt. Während viele die Serie für ihre explizite Gewaltdarstellung kritisieren, gehen manche Tiktok-Nutzende noch weiter: Sie sehen sich die echten Polaroids der Morde an und filmen ihre geschockten Reaktionen.

Userinnen und User warnen vor der Challenge

Der morbide Trend hat laut einem Bericht von "The Independent" ein Millionenpublikum erreicht. Allein ein Repost des erfolgreichsten Videos hat 3,7 Millionen Views. Videos mit dem Tag "Jeffery Dahmer victim polaroids" haben insgesamt 3,4 Milliarden Views generiert. Tiktok geht nach Kritik in den sozialen Medien gegen die Challenge vor und versucht die Inhalte zu löschen, wird der Reposts aber nicht Herr. Zahlreiche Videos zur Polaroid-Challenge sind nach wie vor aufrufbar. Manche User warnen sogar davor, selbst nach den Bildern zu suchen: "Was immer ihr tut, sucht nicht nach den Polaroids. Ich kann die vergangenen zehn Minuten nie wieder aus meinem Gehirn löschen", schreibt ein User.

Dieser User warnt davor, sich die grausamen Bilder anzusehen. Foto: Tiktok, markbillet14

Es ist nicht das erste Mal, dass die Serie für Aufregung sorgt. Zuerst wurde sie mit dem Hinweis "LGBTQ" versehen, der später entfernt wurde. Die Hinterbliebenen von Dahmers Opfern kritisierten Netflix scharf, weil sie sich durch die detailgetreue Darstellung der Morde retraumatisiert fühlen. Gleichzeitig lautet ein Vorwurf an Netflix, aus dem Leid der Opfer und ihrer Hinterbliebenen Kapital schlagen zu wollen. "Dahmer" führt nach wie vor die Netflix-Charts in Österreich sowie beinahe überall im Rest der Welt an und hat mittlerweile die südkoreanische Serie "Squid Game" vom Thron gestoßen. (red, 7.10.2022)