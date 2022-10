"Horizon Forbidden West" spaltet die Gemüter. Foto: Guerrilla Games

Das zu Jahresbeginn veröffentlichte postapokalyptische Action-Rollenspiel "Horizon Forbidden West" spaltet die Gemüter: die einen sehen ein Aufwärmen alter Ideen, die anderen loben Grafik, Atmosphäre – und auch die Musik. Und eben diesen Soundtrack veröffentlicht Sony Music demnächst auf diversen physischen Tonträgern. Als Stream ist die Musik bereits seit Februar verfügbar.

In Kürze erscheint eine Sammlung mit über 130 Tracks auf CD, im Frühjahr sollen Vinyl-Editionen in zwei Preisklassen erscheinen. Die "Essential Collection" beinhaltet zwei Schallplatten in einer 3-fach-Hülle mit insgesamt 23 Tracks, die "Deluxe Edition" ist deutlich umfangreicher: Sie kommt auf sechs Langspielplatten, zwei exklusive Lithografien mit Kunstwerken aus der Welt von Horizon, eine Vinylmatte, eine Trackliste und ein T-Shirt.

Das kommt allerdings auch zu einem entsprechenden Preis: Während die Essential Collection für 40,99 Euro vorbestellt werden kann und am 15. März versendet werden soll, kostet die Deluxe Edition satte 183 Euro. Auch hier wird als Versanddatum der 15. März angegeben.

Das Spiel sammelte in Summe gute Kritiken: Bei Metacritic kommt "Horizon Forbidden West" auf 88 von 100 möglichen Punkten seitens der Kritiker, das Publikum vergibt 8,0 von 10 möglichen Punkten, und auch im Test des STANDARD zeigten wir uns recht angetan. Ob aber die Fans Aloy und die Robo-Dinosaurier so sehr lieben, dass sie für einen Deluxe-Soundtrack knapp 200 Euro auf den Tisch legen, muss sich noch weisen. (red, 9.10.2022)