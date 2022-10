TV-Tagebuch

29 Postings

Vorurteile und Flüchtlingsfolklore: "Tatort" mit Maria Furtwängler

Der neue Fall "Die Rache an der Welt" am Sonntag in ORF 2 und ARD) zwingt die Kommissarin dazu, sich über eigene Vorurteile und Ressentiments Gedanken zu machen