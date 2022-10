Durch die Digitalisierung entstehen neue Probleme. Cybersecurity, aber vor allem der Fachkräftemangel in der IT machen Unternehmen zu schaffen

Auch im IT-Bereich spüren Unternehmen den Fachkräftemangel. Getty Images/iStockphoto

In vielen Branchen herrscht Personalmangel. So auch im IT-Bereich. Vier von zehn Unternehmen befinden sich gerade auf der Suche nach Security-Expertinnen und -Experten. Laut Wirtschaftskammer fehlen zurzeit bundesweit 24.000 IT-Fachkräfte. Gerade im Bereich Cybersicherheit mangelt es an Mitarbeitenden.

In der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen digital nachgerüstet und sind bei der umfassenden Digitalisierung auf einem guten Weg. Das zeigt eine aktuelle Studie von Deloitte Österreich in Kooperation mit LSZ, für die 118 IT-Leiter befragt wurden. Knapp die Hälfte bewerten den digitalen Reifegrad ihres Unternehmens als befriedigend, 37 Prozent als gut.



Cloud-Services und Tech-Skills sind Mangelware

Drei Viertel der befragten Unternehmen haben aktuell Cybersecurity-Initiativen am Laufen und sehen sich in diesem Bereich gut bis sehr gut aufgestellt. Aufholbedarf gibt es jedoch beim Thema Cloud. Eine Cloud stellt Speicherplatz, Rechenleistung und ausführbare Software in einem räumlich entfernten Rechenzentrum zur Verfügung. Gerade im IT-Bereich sind Cloud-Services allerdings maßgeblich für ein modernes Arbeitgeberimage. Je besser aufgestellt die Betriebe hier sind, desto attraktiver sind sie für Tech-Talente. "Das Anbieten von eigenen Cloud-Lösungen zahlt auch in die IT-Sicherheit ein. Unternehmen vermeiden so die unkontrollierte Verwendung unsicherer externer Anwendungen – Stichwort Schatten-IT", sagt Karin Mair, Managing Partnerin in der Risk Advisory bei Deloitte Österreich.

Fast zwei Drittel der Befragten bezweifeln zudem, dass sie in den nächsten Monaten die benötigten Skills und Talente zur Verfügung haben werden. Vor allem der IT-Bereich ist stark betroffen. "Die Herausforderungen liegen nicht nur in der Verfügbarkeit passender Kapazitäten und Fähigkeiten, sondern auch in deren kontinuierlicher Weiterentwicklung", betont Anna Nowshad, Partnerin im Consulting bei Deloitte Österreich.

Inklusion gegen Personalmangel

Eine Initiative hat eine Lösung, wie man dem Fachkräftemangel entgegenwirken könnte: nämliche inklusive Arbeitskräfte einzubeziehen. "Gerade in der IT gibt es viele Entwickler und Fachkräfte mit Behinderungen, die hervorragende Arbeit leisten. Das beginnen Arbeitgeberinnen und HR-Manager gerade zu entdecken. Und das wollen wir mit dem Pilotprojekt Inclusive IT Academy fördern", so Christoph Becker, Geschäftsführer des Bildungsanbieters ETC.

Gerade startet die kostenfreie Ausbildung zum Cloud-Administrator. Cloud-Administratoren verwalten ein Computernetzwerk, das über das Internet Zugriff auf externe Benutzer bietet. "Insgesamt stehen zehn Arbeitsplätze bei Partnerunternehmen zur Verfügung, von denen vier noch zu vergeben sind", sagt Markus Kalbhenn, Leiter des inklusiven Pilotprojekts. Die Teilnehmenden durchlaufen dabei eine hybride Ausbildung, teils beim Bildungsanbieter ETC, teils direkt im Job bei den Partnerunternehmen. "Die Ausbildung zeigt, wie eine Gruppe von IT-affinen Menschen mit Behinderungen durch eine auf sie abgestimmte Ausbildung ihre Begabungen so einsetzen kann, dass sie am Arbeitsmarkt hochbezahlte IT-Jobs erfolgreich meistert", erläutert Kalbhenn. (red, 11.10.2022)