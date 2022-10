Marie-Theres Arnbom mit ihrem liebsten Souvenir aus Schweden. Foto: Nathan Murrell

"Dieses Häferl liegt mir deshalb so am Herzen, weil ich halbe Schwedin bin. Aber was heißt hier ‚dieses Häferl‘? Zusammengenommen bringen es mein Mann, meine Schwester und ich bestimmt auf 70 Häferln dieser Art. Darauf zu sehen sind verschiedene Darstellungen von Mumins. Mumins sind von der Schriftstellerin Tove Jansson erfundene nilpferdartige Trollwesen. Es handelt sich dabei aber keineswegs nur um Kinderbücher. Für mich sind das hochphilosophische, großartige Geschichten mit anarchistischem Hintergrund. Die Tassen kann man lediglich in Schweden und Finnland erwerben. Immer wenn ich also nach Schweden fahre, kaufe ich noch ein paar davon. Wir achten darauf, dass sie sich vom Motiv her unterscheiden. Es erscheint auch in jedem Jahr eine Special Edition. Wir könnten schon ein kleines Museum eröffnen. Und noch etwas: Andere Häferln kommen mir nicht ins Haus."

(Michael Hausenblas, 18.10.2022)