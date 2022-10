Bist du ein Rüde? Das Cover des neuen Albums der Die Nerven. Foto: Die Nerven

Die Nerven – Die Nerven

Geben wir es heute etwas billiger: Natürlich nervt Max Rieger mit seiner sehr deutschen Band Die Nerven auch auf dem neuen Album Die Nerven. Kein Wunder, er ist wegen der Gesamtsituation, und hier vor allem von Deutschland, genervt: "Ich sterbe jeden Tag in Deutschland", und: "Deutschland muss in Flammen stehn!" Der hohe textliche Quengelfaktor wird musikalisch mit monotonen Gitarrenwänden eingekesselt. Man hört, dass Max Rieger und seine zwei Kumpels an Bass und Schlagzeug viel Blumfeld gehört haben, als diese noch Sonic Youth und nicht George Michael hörten: L’Etat Et Moi.

Die Nerven

Makaya McCraven – In These Times

Der in Chicago lebende Schlagzeuger Makaya McCraven zählt zu den großen neuen Stars des Jazz. Bekannt wurde er mit einer kompletten Neudeutung des letzten Albums des US-Poeten Gil Scott-Heron. Aus I’m New Here wurde das elektronische Wunderwerk We’re New Again. Die Arbeitsmethode bleibt auf In These Times dieselbe. Live mit etlichen Musikerinnen eingespielte Tonspuren werden elektronisch nachbearbeitet, zerhackt und neu zusammengefügt. Die wunderbar frei flottierende Musik erinnert an den Fusion der 1970er-Jahre und verbindet Ambient, New Age und Space Pop.

Makaya McCraven

Neu! – 50-Jahre-Box

Michael Rother und Klaus Dinger veröffentlichten als Neu! ab 1972 so etwas Ähnliches wie den Heiligen Gral des Krautrock. Die repetitiv nach vorn und manchmal auch zur Himmelfahrt drängende visionäre Instrumentalmusik beeinflusste nicht nur Heerscharen von Künstlerinnen wie David Bowie, Brian Eno, Radiohead, LCD Soundsystem, Stereolab und, und, und. Wie das als Fünffachbox neu aufgelegte schmale Gesamtwerk von Neu! mit nur vier Alben beweist, klingt diese Kunst noch immer unglaublich frisch. Als Bonus gibt es Interpretationen von The National oder Hot Chip.

(schach, 11.10.2023)