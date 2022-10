Marktanteil der ersten Folge in ORF 1 liegt bei 18 Prozent – Zweite Episode ab ca. 21.10 Uhr kommt auf 549.000 und 19 Prozent Marktanteil

Franziska Hackl (Christiane Boj), Franziska Weisz (Miriam Hintz), Diana Amft (Doris Hauke), Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) in "Tage, die es nicht gab". Foto: ORF/MR Film/Fabio Eppensteiner

Wien – Am Montag startete die neue achtteilige ORF-Serie "Tage, die es nicht gibt" im Hauptabend von ORF 1, die ersten Doppelfolgen wollten im Schnitt 519.000 Zuseherinnen und Zuseher (ab 20.15 Uhr) und 549.000 (ab ca. 21.10 Uhr) sehen. Der Marktanteil lag damit bei 18 beziehungsweise 19 Prozent. Die "Millionenshow" in ORF 2 parallel dazu kam auch 571.000 Zuschauer und Zuschauer und einen Marktanteil von 20 Prozent.

In der Serie von Autor Mischa Zickler stürzt der Direktor der Eliteschule "Sophianum" von einem Staudamm in den Tod. Jahre später wird dieser vermeintliche Suizid wieder aufgerollt – als Mord. Die Geschichte begleitet die vier Freundinnen Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl), die einst im Sophianum zur Schule gingen, und jede für sich ihre Geheimnisse hat. Die nächsten beiden Folgen sind kommenden Montag, 17. Oktober, ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen. (red, 11.10.2022)