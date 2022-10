Ihm eilte der Ruf voraus, von Männern gehasst und von Frauen geliebt zu werden. Das ist Schnee von gestern. In Zeiten sich wandelnder Geschlechterrollen kehren die Ballerinas zurück

Dieser Schuh spaltet die Gemüter. Die einen schätzen ihn für seine bequeme flache Sohle, die anderen halten ihn bieder, langweilig und aus der Zeit gefallen. Nun allerdings wird er von einer Welle der Begeisterung wieder in die Geschäfte getragen. "Ballerinas sind zurück!", heißt es bei "Glamour". Oder, wenn es nach dem Magazin "Jolie" geht: "Schuh-Trend 2022: Ballerinas im Herbst? Aber nur, wenn sie dieses besondere Detail haben." Die Details: Riemen oder Midi-Absätze. Aber auch das muss nicht unbedingt sein.

Das US-amerikanische Model Bella Hadid machte zuletzt vor, dass Ballerinas wie echte Spitzenschuhe auszusehen haben: zartrosa, mit scheinbar versteiftem Vorderteil. Ihre Modelle? Vom angesagten New Yorker Label Sandy Liang. Dass sie am allerbesten mit einem mausgrauen Jogginganzug kombiniert werden, auch das führte Hadid vor.

Kein Wunder, dass etliche Modefirmen die braven Teile mit den Mascherln in ihre Kollektionen aufgenommen haben. Bei Miuccia Pradas Label Miu Miu werden sie in diesem Herbst mit dicken Wollsocken getragen, die italienische Firma Tod's will sie auch im kommenden Frühjahr wiedersehen.

Ballerinas werden bei Miu Miu auch im Herbst getragen. Foto: Miu Miu

So sieht das kommende Frühjahr bei Tod's aus. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Dem setzte das Modehaus Balenciaga noch eins drauf. Wenn es nach dessen kreativem Macher Demna Gvasalia geht, müssen Ballerinas abgewetzt und getragen aussehen. Aber nicht nur das: In der Frühjahrsshow watete ein Männermodel in türkisfarbenen Modellen durch den Schlamm, getreu dem Motto "Wenn die Welt um uns herum schon im Chaos versinkt, dann bewahren wir in geschleiften Ballerinas Haltung".

Was sich auf dem Laufsteg von Balenciaga bereits andeutete und was auf Tiktok seine Fortsetzung fand: Schien die "Ballerina-Mode" vom Body bis zum Ballerina bislang dünnen weißen Frauen, Wiedergängerinnen Audrey Hepburns, vorbehalten, kommt auf der Videoplattform unter dem Hashtag #balletcore Bewegung in die Sache.

Spitze Ballerinas von Scarosso Foto: Scarosso

Die Zeichen stehen gut, dass Ballerinas demnächst nicht mehr nur von den Annas dieser Welt getragen werden. (feld, 12.10.2022)