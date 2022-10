Die Semipremiummarke DS will auf Avantgarde setzen und auf französischen (Mode-)Luxus. Recht gut klappt das schon beim DS 4.

Vier Meter vierzig Fronkreisch-Exotik: DS 4 E-Tense 225 EAT8 Plug-in-Hybrid Performance Line. Kostenpunkt: 42.900 Euro, Testwagen: 55.163 Euro. Foto: Andreas Stockinger

Lieber Dani, Du erzähltest unlängst, dass Du Dir ein neues Auto zulegen willst und insofern konkrete Vorstellungen hast, als folgende Kriterien erfüllt sein müssten: Zumindest urban soll emissionsfreies Fahren drin sein, Du willst einen kleinen persönlichen Beitrag gegen die Klimakrise setzen, es schwebt Dir ein Plug-in-Hybrid-Modell vor, und es soll definitiv nicht von einem deutschen Hersteller stammen. Aus Fernost eigentlich auch nicht.

Heißt für Dich mehr oder weniger Vive la France, wenn ich das recht verstehe, mit entsprechenden Abkömmlingen vor allem aus den traditionsreichen Häusern Peugeot und Citroën, ein schicker Volvo XC40 Recharge käme aber ebenfalls in Betracht.

Die Innenausstatung des DS 4 E-Tense. Foto: Andreas Stockinger

Da ich im Plausch "DS gäbe es auch noch" einwarf und von den Abmessungen her DS 4, war erkennbar Dein Interesse geweckt. Wir hatten gerade genau den im Test, e-Tense 225 heißt der Plug-in-Hybrid, 225 steht für die Systemleistung in PS. Das heißt natürlich nicht, dass Du mit einem protzpotenten Auto herumführest, sondern mit einem, dessen Ottomotor 180 PS leistet und dessen elektrischer 110. Weil beide 300 Nm Drehmoment haben, wirst Du beim Antritt, beim Beschleunigen, kaum einen Unterschied merken zwischen beiden, schon recht nicht, weil Du ja kein Rowdy bist und bedachtsam fährst.

Wenn Du viel auf Autobahn oder Landstraßen unterwegs wärst, dürftest Du Dich nicht wundern, wenn der Verbrauch hochschnellt, bei dem Streckenprofil wäre ein Diesel immer noch die bessere Wahl. Und wie weit Du elektrisch kommst mit diesem DS? Bis zu 55 km laut Normtest, aber ganz ehrlich: Im echten Alltag müsstest Du Dich auf 30 bis 35 km einstellen. Reicht Dir das?

Französische Haute Couture: "Das derzeit attraktivste Stück der jungen Marke". Foto: Andreas Stockinger

Dass der Akku 9,9 kWh Kapazität hat, wird Dich weniger interessieren als die Auswirkungen auf den Kofferraum, denn Achtung, der schrumpft gegenüber den konventionell angetriebenen DS 4 von 430 bis 1240 auf 390 bis 1190 Liter. Das. Ist. Nicht. Wirklich. Viel. Da solltest Du mit Dir zurate gehen, ob das passt. Und mich persönlich nervt der synthetische Blinkerklang.

Dass Dir das Design gefällt, war sofort klar. Für meinen Geschmack ist der 4er überhaupt das derzeit attraktivste Stück der jungen Marke. Was Dir aber zudem gefallen wird neben der komfortablen Art des Reisens, ist das Head-up-Display. Spielt Fahrinfos wie aktuelles Reisetempo, Tempolimit, Route bei aktiviertem Navi in die Windschutzscheibe ein. So kannst Du den Blick stets auf das Wesentliche richten. Wie es auch sonst Deine Art ist.

(Andreas Stockinger, 23.10.2022)