Platz vor dem Strandbad in Klagenfurt an einem lauen Oktoberabend

(Platz vor dem Strandbad in Klagenfurt an einem lauen Oktoberabend 2022. Auf einer Bank, entspannt rauchend, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Jeans und Pullover. Sie haben soeben ihren Arbeitstag bei der Strandbad-Security beendet.)



DER ERSTE (über das Display seines Handys wischend): Putin, Putin und noch amol Putin. Konn schon niama segn des Gfrieß.

DER ZWEITE: Is eh nit sölwa. Schon long umgebrocht Putin, bin i ma sicher. Wos mia segn, olles Dipfek.

DER ERSTE: Dipfek?

DER ZWEITE (nickt): Fölschung von Putin. Dipfek.

DER ERSTE: Ah, Deepfake!

DER ZWEITE: Sog i jo.

(Pause)

DER ERSTE (entnimmt seinem Rucksack eine Flasche Bier und öffnet sie mit einem Feuerzeug. Zum Zweiten): Mogst aa an Schluck? Wimitzer. Guat. Bio.

DER ZWEITE: Danke, muass nit hobn des ausländische Zeig. I Klognfuata, waßt eh, reiner Schleppe-Trinker. (Lacht, entnimmt seinem Rucksack ebenfalls eine Flasche Bier und hält sie dem Ersten hin.) Pöllöll. Mogst kostn?

DER ERSTE: Wos fia a Öll?

DER ZWEITE: Pöllöll. Wos se in Englond trinken, waßt eh.

DER ERSTE: Ah, Pale Ale!

DER ZWEITE: Sog i jo.

(Er öffnet die Flasche. Sie trinken.

Pause)



DER ERSTE: Weil du ollweil sogst Klognfuat, reiner Schleppe-Trinker … Waßt du iwahaupt, wem g’heat Schleppe-Brauerei?

DER ZWEITE (achselzuckend): An gewissn Schleppe wohrscheinlich. Oda Stodt Klognfuat.

DER ERSTE: Nix Klognfuat. Villacher. Und Villacher g’heat Brau Union. Und waßt, wem g’heat Brau Union? Heineken.

DER ZWEITE: Echt?

DER ERSTE (nickt): Wos du do saufst, is Heineken.

DER ZWEITE (trinkt, setzt die Flasche ab): Oba is guat. (Kurze Pause. Betrachtet die Flasche): Dipfek, ha?

DER ERSTE: Komma sogn, jo.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 14.10.2022)