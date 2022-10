Kein Verweis auf Warhols Suppendosen: Die beiden Aktivistinnen gehören der Organisation "Just Stop Oil" an. Foto: EPA

Anti-Öl-Aktivistinnen haben das Gemälde "Sonnenblumen" des Niederländers Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen. Die beiden Mitglieder der Organisation Just Stop Oil verschütteten am Freitag in der National Gallery den Inhalt zweier Dosen über dem Kunstwerk.

"Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?", sagte Phoebe Plummer, eine der Aktivistinnen, 21 Jahre alt, aus London. Begleitet wurde sie von der 20-jährigen Anna Holland aus Newcastle. "Ist es mehr wert als Essen? Mehr als Gerechtigkeit? Geht es Ihnen mehr um den Schutz eines Gemäldes oder um den Schutz unseres Planeten und der Menschen?

Das Bild, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat, sei aber nicht beschädigt worden.

Sitzproteste ginge der Aktion voraus

In den letzten zwei Wochen hat die Gruppe Sitzproteste auf den Straßen im Zentrum Londons veranstaltet und damit Autofahrer und Pendler verärgert – offenbar folgte man einer Eskalationsstrategie. Laut "Guardian" hätten Schaulustige in der National Gallery auf die Aktion mit gemischten Gefühlen reagiert. Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, er könne ihr Anliegen verstehen, sei aber besorgt darüber, dass sie "ein wunderschönes Kunstwerk angreifen, das das Beste der Menschheit darstellt". (red/APA, 14. 10. 2022)