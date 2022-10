Die EAV des Funkrock: Die Red Hot Chili Peppers beim Aufwärmen im Nobelprobekeller. Foto: Warner

Das Unterhaltsamste aus der Welt der Red Hot Chili Peppers ist schon länger nicht mehr die Musik. 2019 erschien der erste Teil der Autobiografie des Bassisten: Acid For The Children heißen die Memoiren des Michael Peter Balzary alias Flea. Auf dem Cover zieht er als Kaulquappe einen Joint durch, das Buch behandelt Kindheit und Jugend des angehenden Stars und endet bei der Gründung der Chili Peppers.

Anstatt endlich den zweiten Teil rauszubringen, hat Flea mit seiner Band nun das zweite Doppelalbum heuer veröffentlicht. Return of the Dream Canteen ist ein länglicher Wurmfortsatz zum länglichen Wurmfortsatz, der als Unlimited Love im Frühjahr erschienen ist. Das neue Werk ist in derselben Session entstanden, man war wieder einmal drüben bei Rick Rubin, dem alten Freund, langen Wegbegleiter und großen Produzenten. Das Ergebnis ist also nicht ganz schlecht, aber doch so, als wollte man im Schuhgeschäft die ausgelatschten Schuhe kaufen, derentwegen man ins Schuhgeschäft musste. Das Immergleiche.

Ein besonders niederschwelliges Kunstwerk .... Red Hot Chili Peppers

Also schnalzender Funkrock, Rap- oder Nölgesang, nicht einmal bei den Tätowierungen tut sich mehr was. Zumindest nicht an sichtbarer Stelle, und das ist einiges, denn die Peppers haben mit Sänger Anthony Kiedis und Flea zwei, deren Identität sich stets über sportliche Fleischbeschau definierte. Von der Sache mit den Socken an den Gemächtern gar nicht erst zu reden.

Das Fitnessstudio zählt da zu den Pflichtübungen des Tages, bei Kiedis kommt der Termin beim Bartfärber dazu. Wie eine Pflichtübung klingt auch Dream Canteen. Ein sensationsloses 13. Album, nach dem man sich wünschte, sie würden es gut sein lassen. Wer ein Lied wie La La La La La La La La veröffentlicht, fleht nachgerade um Erlösung. Es gibt so schöne Hobbys.

Und Flea möge doch endlich den zweiten Teil schreiben, wobei er dabei auf die letzten drei, vier Alben nicht näher eingehen muss. (Karl Fluch, 15.10.2022)