Ignazio La Russa gilt als Faschismus-Nostalgiker. Die Polizei nimmt Ermittlungen in linksextremistischen Kreisen auf

La Russa bei seiner ersten Rede als Senatspräsident. Foto: REUTERS/YARA NARDI

Kaum im Amt ist der neugewählte Präsident des italienischen Senats Ignazio La Russa mit Drohungen konfrontiert. Ein fünfzackiger Stern als Symbol der linksextremistischen Terrorgruppe "Brigate rosse" (Rote Brigade) wurde unweit des Eingangs eines Parteilokals von La Russas postfaschistischer Partei "Fratelli d ´Italia" (FdI – Brüder Italiens) im römischen Viertel Garbatella gemalt, in dem Wahlsiegerin Giorgia Meloni geboren wurde.

In der Nähe des Kolosseums wurde auf einer Brücke ein Banner ausgerollt mit den Worten "Willkommen Präsident La Russa: Der Widerstand geht weiter". Der Banner soll von Mitgliedern der linksextremen Gruppe "Cambiare rotta" ausgerollt worden sein."Wir werden diesem und dem Parlament gerne zeigen, was militanter Antifaschismus bedeutet. Sie finden uns auf unseren Plätzen, in den Straßen, auf den Plätzen der Stadt", schrieb die Gruppe auf Facebook. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, wie italienische Medien berichteten.

"Willkommen Präsident La Russa: Der Widerstand geht weiter" Foto: APA/AFP/ANSA

Mussolini im Wohnzimmer

Nach diesen Vorfällen erhielt La Russa große Anteilnahme: "Ich habe viele Solidaritätsbekundungen nicht nur von Bürgern und Freunden, sondern auch von Vertretern aus allen politischen Lagern erhalten. Ich danke ihnen und erneuere meine Verpflichtung, der Präsident aller Senatoren unabhängig von ihren politischen Überzeugungen zu sein", so La Russa in einer Presseaussendung am Samstagabend.

Der 75-jährige La Russa, der am Donnerstag zum Senatschef gewählt wurden, gilt als Faschismus-Nostalgiker, der Bilder und Statuen von Mussolini im Wohnzimmer stehen hat. La Russa bekleidet verfassungsrechtlich hinter dem Staatspräsidenten das höchste Amt der Republik. Zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer wurde am Freitag der Lega-Spitzenpolitiker und Erzkatholik Lorenzo Fontana gewählt.

Bei den Parlamentswahlen am 25. September hat sich eine Mitte-Rechts-Koalition um die Rechtspopulistin Meloni behauptet. Sie sollte voraussichtlich am kommenden Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Die möglichen Regierungsparteien liegen allerdings noch vor den ersten Amtshandlungen im Clinch. (APA, red, 16.10.2022)