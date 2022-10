Mit 500.000 Gratistickets will Hongkong wieder mehr Touristen "einfliegen" lassen. Foto: IMAGO / Panthermedia

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong begrüßt so wenige Touristen wie schon lange nicht mehr. Gründe für den Rückgang gibt es viele. Zum einen hatte Hongkong in den vergangenen zwei Jahren einige der strengsten Corona-Vorschriften der Welt, die auf Druck der kommunistischen Zentralregierung in Peking zustande kamen. So herrschte in Hongkong teils wochenlange Hotelquarantäne. Die Regelung wurde erst vor wenigen Wochen gelockert, wie die "Tagesschau" der ARD berichtet. Allerdings sind die Grenzen nach Festlandchina weiterhin mehrheitlich geschlossen. Das ist für den Tourismus in Hongkong problematisch. Die chinesischen Touristen vom Festland machen mehr als die Hälfte der Ankünfte und auch der Einnahmen Hongkongs aus.

Doch auch international gibt es massive Rückgänge. Die Airline Virgin Atlantic hat nach 30 Jahren Flugbetrieb zwischen Hongkong und London-Heathrow angekündigt, die Route nicht mehr zu fliegen. Grund seien "erhebliche betriebliche Schwierigkeiten aufgrund der anhaltenden Sperrung des russischen Luftraums". Man könne deswegen nicht wie geplant im März 2023 wieder die Flüge aufnehmen. Virgin Atlantic ist nicht die einzige Airline, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Flüge ausgesetzt hat oder seitdem längere Routen wählt, um das Gebiet nicht zu überfliegen.

260 Millionen Euro für Gratisflüge

Als Lockangebot für Touristen will Hongkong nun 500.000 Flugtickets im Wert von zwei Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet 262 Millionen Euro) verschenken, um den Tourismus anzukurbeln. Das berichtet unter anderen die BBC. Vom Hong Kong Tourism Board ist zu vernehmen, man wolle bald mit Werbemaßnahmen für die Freitickets beginnen. Die Tickets sollen 2023 von der Flughafenbehörde der Stadt verteilt werden. Auch ausreisende Fluggäste sollen von der Aktion profitieren.

Das Marktforschungsunternehmen Euromonitor International meint, solche Angebote könnten dazu beitragen, den Ruf Hongkongs als beliebtes Reiseziel wieder zu verbessern. Das scheint auch notwendig zu sein, denn die aktuellen Besucherzahlen liegen dramatisch unter Vor-Corona-Niveau. Während bis August 2022 nur 184.000 Besucher nach Hongkong kamen, waren es im Jahr 2019 noch insgesamt 56 Millionen. (red, 17.10.2022)