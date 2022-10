Falco (1957-1998) erhält im nächsten Jahr ein eigenes Musical: "Rock Me Amadeus". Foto: Heribert Corn

Wien – Austro-Popstar Falco wird Protagonist eines neuen Musicals: Die Vereinigten Bühnen Wien arbeiten laut einer Aussendung bereits an "Rock Me Amadeus – Das Falco-Musical", dessen Premiere voraussichtlich 2023 stattfinden und die nächste große VBW-Uraufführung in Wien darstellen soll.

"Das Stück ist eine Hommage an den großen österreichischen Künstler, der bis heute aus der Popgeschichte nicht mehr wegzudenken ist", wird VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck zitiert.

Zudem soll es "zur kulturellen Vielfalt der Stadt Wien beitragen und durch den lokalen Bezug des Stücks auch ihr Kulturgut hochhalten". Nähere Informationen zum Musical und seinem Team sollen Anfang nächsten Jahres bekanntgegeben werden. (APA, 17.10.2022)