Definitiv nicht faltbar: das Pixel 7 Pro bei Googles Vorstellungsevent in New York Anfang Oktober. Foto: Reuters/Roselle Chen

Im Vorfeld von Googles diesjährigem Pixel-Launch-Event war bereits diskutiert worden, ob neben der erwarteten Vorstellung der Nachfolger von Pixel 6 und Pixel 6 Pro auch ein weiteres Smartphone zumindest vorangekündigt werden würde: das Pixel Fold. Und obwohl eine offizielle Ankündigung von Google immer noch fehlt, finden sich in kürzlich veröffentlichten Codefragmenten weitere Hinweise auf ein solches Gerät, dessen Präsentation nun für Anfang 2023 erwartet wird.

Display wohl deutlich kleiner als jenes des Galaxy Z Fold4

Nach dem polnischen Entwickler Kuba Wojciechowski, der seine Funde zuerst exklusiv dem Onlineportal "91mobiles" zugänglich gemacht hatte, dürfte das Pixel Fold dem Buchformat des Z Fold4 folgen und in ausgeklapptem Zustand 123mm x 148mm groß werden. Damit dürfte das Gerät deutlich kleiner ausfallen als Samsungs Galaxy Z Fold4, der aktuelle Foldable-Platzhirsch: Dieses misst ausgeklappt 130 mm x 155 mm. Das faltbare innere Display des Pixel Fold soll von Samsung produziert werden und mit 1200 Nits etwas heller sein als jenes des Fold4 (1000).

Faltbar: Samsungs Galaxy Z Fold4. Foto: Reuters/Samsung

Premium-Kamera-Set-up

Entgegen anfänglicher Gerüchte, dass das Pixel Fold nur eine abgespeckte Kameraausstattung erhalten würde, geht Wojciechowski nun davon aus, dass Google im Pixel Fold ähnliche Sensoren verbauen wird wie im Pixel 7 Pro. Anders als bei den beiden anderen aktuellen Geräten, dem Pixel 7 und dem 7 Pro, setzt Google diesmal allerdings wohl nicht nur auf Kameras von Samsung.

Wojciechowski hat in Googles Code Hinweise auf ein Dreifach-Set-up auf der Rückseite des Geräts gefunden. Ein IMX787-Sensor soll als Hauptkamera dienen, dazu eine Ultraweitwinkelkamera (Sony IMX386). Als Telekamera kommt laut dem polnischen Entwickler ein S5K3J1-Sensor von Samsung zum Einsatz. Dieser ist etwa in Samsungs Galaxy S21 Ultra zu finden.

Wachsender Foldable-Markt

Der Markt für faltbare Smartphones wächst aktuell stark an. Im vergangenen Jahr wurden neun Millionen Foldables verkauft, für 2022 prognostiziert die Marktanalyse von "Counterpoint" ein Wachstum von mindestens 73 Prozent auf 16 Millionen verkaufte Einheiten. Der Marktführer in diesem Segment ist Samsung mit seinen horizontal faltbaren Z-Flip- und vertikal faltbaren Z-Fold-Geräten. Samsung hat einen Marktanteil von 62 Prozent, Zweiter ist Huawei mit 16 Prozent. Der Aufwärtstrend dürfte sich in Zukunft noch verstärken, da faltbare OLED-Displays in der Produktion immer billiger werden – was niedrigere Gerätepreise ermöglicht. (Jonas Heitzer, 17.10.2022)