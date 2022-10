Als die europäischen Kolonialmächte ihre Entdecker in die Welt hinaus schickten, hinterließen die neuen Siedler und Eroberer rund um den Globus ein blühendes Vermächtnis: Für ihre Ernährung, als Futtermittel und aus Nostalgie schleppten sie Pflanzen aus der Heimat ein, wie Forschende der Universität Wien berichten. Dadurch etablierte sich in den besetzten Gebieten eine gebietsfremde Flora, die bis heute dort wuchert – und jeweils charakteristisch für die unterschiedlichen Kolonialmächte ist.

"Die Pflanzenwelten in Gebieten, die ehemals von der gleichen Kolonialmacht besetzt wurden, ähneln einander heute noch stark", meinte Bernd Lenzner und Franz Essl vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien: "Die Ähnlichkeit nimmt zudem mit der Länge der ehemaligen Besatzung und mit der strategischen oder wirtschaftlichen Bedeutung der Regionen für die Kolonialisten zu."

Die Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe) ist bei uns gut bekannt. In Nordamerika wurde sie erst relativ spät eingeschleppt, wo mittlerweile Millionen Hektar Weideland bedeckt Viehzüchter zur Verzweiflung treibt. Foto: Thayne Tuason

Überleben und Nostalgie

Die Forscher untersuchten in 1.183 Regionen auf der ganzen Welt, die von britischen, niederländischen, portugiesischen oder spanischen Kolonialisten in Beschlag genommen wurden, welche eingeschleppten Pflanzen dort heutzutage wachsen. Von Beginn der europäischen Expansion im 15. Jahrhundert führten die fremden Besatzer Pflanzen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen ein, um das Überleben ihrer Bevölkerung in den neuen Herrschaftsgebieten zu sichern und den Ausbau ihrer Siedlungen zu fördern.

"Aber auch aus ästhetischen und nostalgischen Gründen wurden Pflanzen verschleppt", schreiben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter im Fachjournal "Nature Ecology and Evolution".

Bis heute sichtbare Effekte

"Restriktive Handelspolitiken sorgten dafür, dass Pflanzen vor allem zwischen jenen Regionen gehandelt wurden, die von der selben Macht besetzt waren", sagte Lenzner: "Folglich wurden sich die Floren von Regionen ähnlicher, die unter der selben Kolonialmacht standen, verglichen mit anderen Gebieten." Dieser Effekt ist bis heute sichtbar und umso stärker, je länger die Kolonialisten die jeweilige Kolonie heimgesucht haben.

Regionen, die für die Besatzer wirtschaftlich oder strategisch wichtig waren, sind einander bezüglich der gebietsfremden Floren ähnlicher, als Gebiete, wo sie weniger präsent waren, so die Forscher. "Beispiele dafür sind ehemalige Handelszentren wie die Regionen im Indo-Malaiischen Archipel, die für den internationalen Gewürzhandel entscheidend waren, und Inseln wie die Azoren oder St. Helena, die beide wichtige Zwischenstationen auf langen, transozeanischen Reisen waren."

Vorsicht beim Verschleppen

Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg brachen die Kolonialreiche schrittweise auseinander. "Dass wir solche Hinterlassenschaften noch mehrere Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte nach dem Zusammenbruch europäischer Kolonialreiche feststellen können zeigt, dass wir sehr vorsichtig mit den Pflanzenarten umgehen müssen, die wir um die Welt transportieren", meint Essl. (red, APA, 17.10.2022)