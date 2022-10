Der neue Titan-Prototyp hat ein Hitzeproblem. Foto: DADO RUVIC

Nvidias neuestes Grafikkarten-Flaggschiff ist kaum auf dem Markt, schon wird über eine noch leistungsstärkere Variante spekuliert. So soll Nvidia an einer noch geheimen Karte gearbeitet haben, die wohl als leistungsstärkere Ti-Variante oder Titan Ada geführt wird. Eine baldige Markteinführung ist aber eher unwahrscheinlich: Die Grafikkarte bringt durch die hohe Leistungsaufnahme und die starke Abwärme Hardware zum Schmelzen – darunter sich selbst.

Wie der Youtube-Kanal "Moore's Law is Dead" unter Berufung auf interne Quellen bei Nvidia berichtet, ist die Leistung der neuen Grafikkarte selbst unter Laborbedingungen kaum zu bändigen. So soll die Karte rund 700 Watt Leistung aufnehmen – zum Vergleich: die gewöhnliche 4090 liegt deutlich darunter, weist mit 450 Watt aber noch immer einen relativ hohen Wert auf. Dieser enorme Leistungshunger hat dazu geführt, dass in den Laboren von Nvidia die Sicherungen fielen und Netzteile schmolzen. "Manchmal hat sie sich sogar selbst geschmolzen", zitiert "Moore's Law is Dead" die Insider.

Moore's Law Is Dead

Unpraktische Hardware

Die "herkömmlichen" Karten der 4090er-Reihe sind teilweise mit mehreren Slots Dicke absurd groß geworden, wie DER STANDARD berichtete. Die Titan legt noch einmal ordentlich an Umfang zu: So soll der Prototyp vier Slots dick sein, während die Stromversorgung über zwei 16-Pin-Anschlüsse erfolgt. Die Karte habe laut dem Insider derartige Ausmaße angenommen, dass sie nicht wie gewöhnlich in ein Motherboard gesteckt werden konnte, sondern das Motherboard an der Seite der Grafikkarte angebracht werden musste.

Das ist natürlich für den Consumer-Markt völlig unpraktisch. "Moore's Law is Dead" geht aber davon aus, dass eine Ti- oder Titan-Variante auf Basis des Prototyps wohl Mitte des nächsten Jahres marktreif sein könnte. Das würde Nvidias üblicher Vorgehensweise entsprechen, rund ein halbes Jahr nach Release der Standardkarten leistungsstärkere Varianten unter dem Label "Ti" zu veröffentlichen. Nvidia lässt sich aber aktuell nicht in die Karten schauen. Der Grund dafür ist Konkurrent AMD und dessen kommende RDNA-3-Architektur. So sollen bis Ende des Jahres noch zwei RX-7000-GPUs erscheinen, die laut Gerüchten mit Nvidias RTX 4080 konkurrieren sollen. (pez, 18.10.2022)