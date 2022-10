Mit dem Nationalfeiertag am Mittwoch beginnt in Österreich die Woche der Herbstferien. In manchen Schulen ist bereits seit Montag frei. Aber selbst jene, die nicht im Bildungsbereich arbeiten oder schulpflichtige Kinder zu Hause haben, nutzen die Fenstertage gern, um sich freizunehmen.

Zieht es Sie noch einmal in die Ferne? Foto: APA/dpa/Axel Heimken

Wer verreist, sollte jedenfalls genügend Zeit einplanen, denn die letzte Oktoberwoche ist bei vielen Urlaubenden sehr beliebt, und Verzögerungen auf Flughäfen oder auf den Straßen sind vielerorts vorprogrammiert. Zieht es die einen noch ein letztes Mal in den Süden, nach Italien, Spanien oder fernere Gefilde, um Wärme zu tanken, bleiben andere lieber zu Hause und genießen Ausflüge in der herbstlichen Natur. Auch in Österreich gibt es zahlreiche schöne Plätze, die man erkunden kann – ob an Seen, in den Bergen zum Wandern oder zum Wellnessen in Thermen. Auch Städtetrips bieten sich an, und wer das Auto lieber stehen lässt, kann viele Gegenden ganz unkompliziert mit dem Zug erreichen.

Was sind Ihre Pläne für die Herbstferien?

Verreisen Sie ins Ausland, oder bleiben Sie in Österreich? Welche Aktivitäten haben Sie geplant, oder welche Tagesausflüge können Sie empfehlen? Flugzeug, Bus, Zug oder Auto – welches ist das Verkehrsmittel Ihrer Wahl? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 25.10.2022)