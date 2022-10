2002 veröffentlichte Christina Aguilera den Hit "Beautiful" auf ihrem Album "Stripped". 20 Jahre später bringt die 41-Jährige ein Update heraus. Foto: Scott Garfitt / Invision/AP

Berlin – Musikstar Christina Aguilera hat 20 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Videos einen neuen Clip zu ihrem Hit "Beautiful" veröffentlicht. Darin sagt die 41-Jährige falschen Schönheitsidealen in den sozialen Medien den Kampf an: "Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit ihren uneindeutigen Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen", schrieb Aguilera auf Instagram.

CAguileraVEVO

Mit "Beautiful" landete Aguilera 2002 eine Hymne der Selbstliebe auch in der LGBTQ-Community – Jahre bevor Inklusion zum Zeitgeist gehörte. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen.

In dem neuen Video sind nicht mehr verzweifelte Teenager zu sehen, sondern Kinder, die zuerst in ihre Smartphones starren und die sich später die Markierungen für Schönheits-OPs aus dem Gesicht wischen und dann wieder zusammen spielen. Am Ende des Videos liegt ein blutendes Smartphone auf dem Boden, dazu heißt es: "Social Media hat die Beziehung zu unseren Körpern verändert." Das müsse sich ändern. (APA, 20.10.2022)