Wenn zwei miteinander flirten, sich gegenseitig ärgern, allerlei zusammen durchstehen müssen und am Ende vielleicht die Hochzeitsglocken läuten – mögen Sie Rom-Coms?

Im Kino lässt sich derzeit miterleben, wie sich George Clooney und Julia Roberts in der romantischen Komödie "Ticket ins Paradies" lieben, hassen und streiten. Als getrennte Eltern einer erwachsenen Tochter, die sich im Urlaub auf Bali verliebt und kurz darauf bereits Hochzeitspläne schmiedet, reisen sie ihrem Nachwuchs hinterher, um diesen vor einem Fehler zu bewahren, wie sie selbst ihn 25 Jahre zuvor gemacht haben. Romantic Comedies (kurz: Rom-Coms) wie diese gelten als Evergreen unter den Filmgenres.

Julia Roberts und George Clooney im Film "Ticket ins Paradies". Foto: AP/Vince Valitutti / © 2022 Universal Studios

Was den Reiz einer Rom-Com ausmacht

Komödien, in denen zugleich die Romantik nicht zu kurz kommt, versprechen leichte, nicht zu anspruchsvolle Unterhaltung, garantieren ein paar Lacher zwischendurch und sind nicht selten prominent besetzt, um noch mehr Menschen in die Kinos zu locken. Man kann beim Geplänkel der Protagonisten sowie zahlreichen Irrungen und Wirrungen den Alltag vergessen, entspannen und abschalten, und auch fürs Herz wird garantiert etwas geboten. Ob es um unerwiderte Liebe geht, um eine Beziehung mit Hindernissen oder um ein Paar, das sich anfangs hasst, aber dann doch ineinander verliebt – ein Happy End ist bei derlei Filmkost meist zu erwarten. Böse Zungen würden der Gattung dafür unterstellen, dass allzu angestrengtes Mitdenken bei einem Filmgenuss dieser Art nicht unbedingt vonnöten ist.

Ob "Bridget Jones", "Pretty Woman", "Schlaflos in Seattle", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" oder "Verrückt nach Mary": Die eine oder andere romantische Komödie hat wohl jeder und jede schon einmal gesehen – und wenn es nur "Tatsächlich ... Liebe" in der Weihnachtszeit war. Ob es ein Genre ist, das man ganz bewusst bevorzugt und in dem man seine absoluten Lieblingsfilme hat – daran scheiden sich jedoch die Geister.

Wie ist das bei Ihnen?

Können Sie dem Genre Rom-Com etwas abgewinnen? Welche Filme, in denen es witzig und romantisch zugleich zur Sache geht, sind Ihre Favoriten? Oder, falls derlei weniger Ihr Fall ist: Was mögen Sie daran nicht – und welche Genres präferieren Sie stattdessen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 24.10.2022)