Der Grazer FPÖ-Klubobmann Alexis Pascuttini bei seiner Stellungnahme nach dem Parteiausschluss am Dienstag. Foto: APA / INGRID KORNBERGER

Graz – Der Landesparteivorstand der FPÖ Steiermark hat Donnerstagabend nach dem Grazer Klubchef Alexis Pascuttini und Stadträtin Claudia Schönbacher auch die Gemeinderäte Astrid Schleicher und Michael Winter ausgeschlossen. Da Roland Lohr am Mittwoch aus der Partei ausgetreten ist, bleibt nur noch Günter Wagner als letzter Blauer im Gemeinderat übrig. Der außerordentliche Parteitag wurde abgesagt.

Laut einer Aussendung der FPÖ Steiermark von Donnerstagabend wurden Schleicher und Winter ausgeschlossen worden, "da sie sich an einstimmig gefasste Beschlüsse des Leitungsgremiums der FPÖ Steiermark nicht gehalten haben". Die bereits zuvor verkündeten Ausschlüsse von Pascuttini und Schönbacher wurden einstimmig bestätigt. Zudem sei zur Kenntnis genommen worden, dass Lohr mit seinem Schreiben vom Mittwoch die Freiheitlichen ebenfalls verlässt.

Parteitag geplant

Von dem ursprünglich fünfköpfigen Klub bleibt somit nur noch Wagner übrig. "Es ist ein Zeichen von Charakterstärke, Größe und aufrichtiger Verbundenheit zur Freiheitlichen Partei, dass Günter Wagner als echt freiheitlicher Mandatar im Grazer Gemeinderat verbleibt und dort die Interessen der Stadtbevölkerung vertreten wird", hieß es in der Aussendung. Der Landesparteivorstand will mit ihm gemeinsam "alles daransetzen, am Wiedererstarken der FPÖ in Graz zu arbeiten".

Der Landesparteivorstand betonte, dass "alle ausgeschlossenen Gemeinderäte sowie deren Gemeinderatsklub nicht mehr Teil der FPÖ Steiermark" seien. Nach der Absage des außerordentlichen Stadtparteitags soll nun zeitnah und satzungskonform ein ordentlicher Parteitag stattfinden.

"Notwendige" Schritte

Landesparteiobmann Mario Kunasek sagte: "Der Landesparteivorstand hat die Weichen für eine gute Zukunft der FPÖ Graz gestellt. Allen ist klar, dass es aber letztlich die Funktionäre und Mitglieder der FPÖ Graz selbst in der Hand haben, die Partei wieder in ruhige Fahrwasser und zum Erfolg zu führen. Mein Bemühen ist und bleibt für Transparenz und Aufklärung im viel zitierten Finanzskandal zu sorgen sowie den Steuerzahler und die Partei möglichst schadlos zu halten."

Es gelte nun, die politische Arbeit in Graz in den Fokus zu rücken. "Mir ist vollkommen bewusst, dass die Schritte der letzten Tage hart waren. Sie waren aber von einer großen Notwendigkeit im Sinne des Wohles der gesamten FPÖ Steiermark getragen", so Kunasek. (APA, 21.10.2022)