Elnas Rekabi darf laut Medienberichten ihr Haus nicht verlassen. Foto: EPA/Irib Handout Elnas Rekabi beim Wettkampf. Foto: AFP/Rhea Kang

"Ich. Das Volk. Iran.": Die iranische Sportkletterin Elnas Rekabi hat sich mit Textpassagen des Dichters Ahmad Shamlou für die große Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. "Was ich bis heute gewonnen habe, ist die Anteilnahme so vieler wunderbarer Seelen", schrieb Rekabi auf ihrem Instagram-Profil in Persisch und Englisch: "Ich danke allen, die zum Flughafen gekommen sind, um mich zu empfangen. Ich liebe euch."

Sie sei den Menschen im Iran, "der ganzen Welt, Athleten und Nicht-Athleten, der internationalen Gemeinschaft endlos dankbar für eure Unterstützung". Viele Menschen hatten Rekabi am Mittwoch bei ihrer Rückkehr nach Teheran am Flughafen der Hauptstadt gefeiert. Die 33-Jährige war bei den Asienmeisterschaften in Seoul ohne den für Frauen im Iran obligatorischen Hidschab zu ihrem Wettkampf angetreten und hatte damit weltweites Aufsehen erregt.

Drohnung gegen Familie

Medienberichten zufolge soll Rekabi derzeit unter Hausarrest stehen. Laut einer Behauptung iranischer Behörden sei sie lediglich zu Hause, weil sie sich ausruhen müsse. Menschenrechts-Organisationen auf der ganzen Welt haben zuletzt mehrfach ihre Sorgen um die Sicherheit der Athletin zum Ausdruck gebracht. Rekabi hatte sich in einem Interview entschuldigt und den Verstoß gegen die strenge iranische Kleiderordnung als ein "Versehen" bezeichnet.

Sie soll zu dieser Entschuldigung gezwungen worden sein, wie die BBC mit Verweis auf eine mit der Sache vertraute Quelle berichtete. Dieser zufolge habe man gedroht, das Eigentum ihrer Familie zu beschlagnahmen, falls sie die Erklärung nicht abgeben würde.

Rekabi sei den Angaben zufolge am Tag nach ihrer Ankunft in der gleichen Kleidung beim iranischen Sportminister aufgetreten – das habe den Verdacht aufkommen lassen, dass sie in dieser Zeit nicht zu Hause war. Bis zu ihrem Treffen mit dem Minister sei sie im Gebäude des Nationalen Olympischen Komitees des Iran festgehalten worden. (red, sid, 22.10.2022)