Jarvis Cocker hat seinen Dachboden ausgemistet. Das liest sich sehr unterhaltsam. Foto: Daniel Cohen/Lumen Photo

Irgendwann Anfang der 1980er Jahre wird der junge Jarvis Cocker einige Meter über Straßenniveau an einem Fenstersims hängen und die Kräfte seiner Hände schwinden sehen. Der spätere Sänger der in den 1990er Jahren weltberühmten Britpop-Band Pulp wollte auf einer Party eine Frau mit seinen Kletterkünsten beeindrucken. Sechs Wochen später darf er nach einem „kontrollierten Sturz“ und Knochenfrakturen das Krankenhaus verlassen, um nach der wilden Zeit in einem künstlerisch wie vom Lebensstil präkär angelegten Loft in Sheffield wieder ins Hotel Mama ziehen. Er muss wieder gehen lernen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist der Masterplan, mit einer Popband berühmt zu werden, sterben sich einmal Pulp WIRD, abgeschlossen. Die Slapstick-Passage stellt einen Höhepunkt in Jarvis Cockers etwas anders gearteter „Autobiographie“ dar. Sie trägt den Titel Good Pop Bad Pop . Sie hantelt sich im Gegensatz zur gewöhnlichen, halb amüsanten, halb banalen Musikerautobiographie eben nicht über diversen Alkohol-, Drogen- und Sexualpartner-Missbrauch und Small Talk mit David Bowie unter besonderer Berücksichtigung von Sir Elton John hin zu heutiger Altersweisheit und etwaigem veganen Lebensstil.

Der Einstieg zum Dachboden.

Wie so viele andere kreative Menschen auch war Jarvis Cocker, von Kind an mit leicht autistischen Zügen versehen, immer ein großer Planer in Notizheften. Tendenz: Messie. Nichts aus der Hand geben, was nicht mehr gebraucht wird. Allerdings sieht sich der heute in Frankreich lebende Jarvis Cocker parallel zu Marie Kondo vor zwei, drei Jahren gezwungen, in einem seiner Wohnsitze die Dachkammer auszuräumen. Ein mühsames Unterfangen, wenn man bedenkt, dass sich Lulatsch Jarvis in dieser einige Meter langen "Stange Toblerone" nur kreichend vorwärts bewegen kann.

Gemeinsam mit der durch die Pandemie und Netflix weltberühmten Ausmisterin Marie Kondo Ordnung ins Leben zu bringen und nur Dinge zu sprechen, die einen wirklich glücklich machen, geht der einem heute vor 2023 geplantes Live-Comeback von Pulp auch als Radiomoderator, Vortragsredner und Hans Dampf für Popmusik, Filmsoundtracks, Neoklassik und eigentlich eh alles tätige Mann einen anderen Weg.

PulpVEVO

Für die Praktik des "Swedish Death Cleaning", in der alten Menschen ihren weltlichen Besitz reduziert, um mit unnötiger Hinterlassenschaft nicht den Erben zur Last zu fallen, ist er noch zu jung. Cocker kann auch nicht so wie der ehemalige Hausherr des Britischen Museums, Neil MacGregor, in seinem tollen Wälzer Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten auf eine tausend Jahre alte Steinstatue von der Osterinsel, Albrecht Dürers Rhinocerus von 1515 oder ein Frühviktorianisches Teeservice von 1840 zurückgreifen. Bei Jarvis Cocker finden sich unter dem Dach alte Kaugummis, als es diese noch in Streifenform gab, Seifenreste, klappernde Aufzieh-Plastikgebisse oder eine alte E-Gitarre.

Eine Brille. Weitere sollten folgen.

Anhand des wiedergefundenen sexistischen Dirty Joke Book erinnert sich Cocker zum Beispiel an die wahrscheinlich mühsame Entdeckung der Selbstbefriedigung. Tolle Sache, aber ein bisschen verstörend. Alte Schulhefte belegen, dass die Band Pulp vor allem auch bezüglich ihres Kleidungsstils von Humana von Cocker schon sehr früh mittels Skizzen durchgeplant war. Es werden in diesem mit zahlreichen Tatortfotos des Hobbyarchäologen und Autoren behübschten Buchs auch diverse Polyesterhemden auftauchen.

This Ästhetik des nicht länger gebrauchten, eines abgelegten und auf Flohmärkten für wenig Geld erhältlichen Lebens als bunt zusammengewürfelter Zitatehaaufen bestimmt die Kunst Jarvis Cockers bis heute. Iggy Pop & The Stooges treffen auf William Shakespeare. Ein verstopftes Waschbecken in der Küche dient im Lied Mile End als Textthema. Die Mutter als durch ihre frühe Mutterschaft verhinderte akademische Malerin wird ebenso beschworen wie "ranzige Schlipse", spitze Schuhe oder zerbrochene Krankenkassenbrillen.

Die erste Besetzung von Pulp, irgendwann in den 1980er-Jahren.

In einer offenbar durchdeklinierten Popwelt wird die Kunst des Zusammenfügens und der Neuordnung offensichtlich nebensächlicher Dinge, die die Welt schon vor 30 Jahren so dringend brauchte wie noch einen weiteren Pfarrgemeinde-Flohmarkt zur eigentlichen Kunst. Dankenswerterweise betrachtet Jarvis Cocker seinen Stauraum unter dem Hausdach am Ende als Chance. Die guten und wesentlichen Dinge bleiben erhalten. Den unnötigen Ballast wirft er weg. Guter Pop ist selten, schlechter Pop muss weg. Schmeckt ein alter Kaugummi aus den 1980er-Jahren eigentlich noch? (Christian Schachinger, 25.10.2022)