A1 hat 4,9 Millionen Kunden in Belarus. Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Mikalai Bredzeleu, Sprecher der belarussischen Tochter von A1, ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage lautet auf "Finanzierung extremistischer Aktivitäten und Amtsmissbrauch".

Erstmals war Bredzeleu im Dezember vergangenen Jahres verhaftet worden. Damals wurde behauptet, er habe via Telegram vertrauliche Informationen an die belarussische Opposition preisgegeben. "Außerdem wurde ein erniedrigendes Video veröffentlicht, das persönliche Informationen zu seinem Privatleben enthält", teilte der Konzern damals mit. Im Jänner hatte es außerdem eine Hausdurchsuchung bei A1 Belarus in Minsk gegeben.

Laut Website von A1 Belarus gehört die belarussische Tochter seit 2007 zum österreichischen Mutterunternehmen, bis August 2019 operierte man dort unter dem Namen Velcom. Das Unternehmen hat laut Eigenangabe 4,9 Millionen Kunden in Belarus, A1 beschäftigt rund 2.700 Menschen dort und betreibt eines der größten Datenzentren im Land. (red, 24.10.2022)