Der enorme Anstieg bei den Energiepreisen setzt die österreichischen Wellnesshotels unter existenziellen Druck. Wie dramatisch die Lage bereits ist, zeigt schon ein Blick auf die Entwicklung der Branche in der vergangenen Saison – gleich 13 Häuser mussten schließen. "Das liegt weit über dem Niveau der vergangenen 24 Jahre", sagt Eva Werner, Branchenkennerin und Geschäftsführerin des Relax Guide. Von dem unabhängigen Verlag werden jährlich die besten Gesundheits- und Wellnesshotels mit einer Maximalpunktezahl von 20 und höchstens vier Lilien ausgezeichnet.

Interessant: Von den Top-Hotels, die mit zumindest einer Lilie ausgezeichnet sind, war kein einziges von einer Schließung betroffen. Ebenfalls beachtlich: Trotz gestiegener Nächtigungspreise gaben nur fünf von hundert Lilien-Hoteliers an, eine niedrigere Auslastung oder Umsatzrückgänge zu verzeichnen. "Hohe Qualität ist derzeit die beste Lebensversicherung in der Branche", kommentierte Werner anlässlich der Präsentation des 24. Relax Guides. Das sind die aktuell besten Häuser, ausgezeichnet mit jeweils 18 Punkten und drei Lilien, 19 Punkten und vier Lilien sowie an der Spitze mit 20 Punkten und vier Lilien. (red, 26.10.2022)