Pro

von Alexander Amon

"Ein Ladegerät, das für mehrere Geräte geeignet ist, spart Geld und Zeit und hilft uns außerdem, Elektroschrott zu vermeiden", sagte der tschechische Industrieminister Jozef Síkela am Montag im Namen der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft. Damit wurde die jahrelange Diskussion beendet, ob man den Ladestandard USB-C denn nun für alle Tablets und Smartphones umsetzen möchte oder nicht. Tatsächlich fasst der EU-Politiker kurz und prägnant zusammen, was sich viele Nutzerinnen und Nutzer seit Jahren denken.

Ganz ehrlich, wer nicht im Apple-Universum haust, der ist wohl mittlerweile zu fast 100 Prozent auf USB-C umgestiegen, wenn es um Ladeanschlüsse geht. Gut, nervig sind bei Urlaubsreisen vielleicht noch elektrische Zahnbürsten oder Rasierer, die auch ihre eigenen Süppchen kochen. Aber zumindest die Technik zu vereinheitlichen war schon lange überfällig. Für Tablet, Smartphone und Laptop drei Kabel mitnehmen zu müssen war und ist ein unnötiger Mehraufwand, den man künftig im Idealfall vermeiden kann.

Die Entscheidung, sich auf USB-C zu einigen, ist ebenfalls eine gute. Keine Ober- und Unterseite, wie bei alten USB-Standards, die so nervig waren, dass sogar Memes zu ihnen gezeichnet wurden. Auch bei der Ladeleistung wird man künftig bis zu 240 Watt anbieten können, was für die kommenden Jahre ausreichend scheint.

Was wir uns natürlich nicht erwarten dürfen, ist, dass die Hersteller diese Vereinfachung an die Kunden weitergeben. Der Verdacht liegt nahe, dass manche Big Player wie etwa Apple davon ausgehen, es hätte ohnedies jeder Nutzer ein Kabel – man bräuchte also keines beilegen. Unter dem Deckmantel der Umweltfreundlichkeit wurde so zuletzt bei vielen Herstellern – und Apple hat damit begonnen – der Netzstecker entfernt. Auch den hat jeder laut Hersteller ja schon zu Hause.

Ganz ehrlich: 17 USB-C-Kabel braucht kein Mensch, aber die Hersteller hätten ja für die Ersparnis schon beim Netzstecker einen Gutschein beilegen können für Leute, die dann doch noch eines benötigen. Stattdessen werden die Geräte teurer und immer mehr an Peripherie gespart.

So kann man die Entscheidung letztlich mit einem großen lachenden und einem kleinen weinenden Auge betrachten. Wenn dann im Urlaub nämlich ein USB-C-Kabel zu wenig am Start ist, wird man für die zehn mitgebrachten Tech-Geräte mit der Familie Nummern ziehen müssen. Oder dann doch wieder 17 USB-C-Kabel mitnehmen.