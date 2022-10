Ein kleiner Einblick in den Wertebildungsprozess der Volkspartei

Ein gutes Mittagessen gibt Kraft für die Planung des Parteiprogramms.

Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit

(Aus der Serie "Bedeutende Briefwechsel aus Österreichs Innenpolitik". Heute: Ein innerparteilicher Schriftverkehr der ÖVP von 2017)

Liebe ÖVP-Ethikkommission!

Halloknallo und schönen guten Morgen, hier spricht die geile Durchreißercrew vom Basti und seiner türkisen Family! Die Zukunft der ÖVP! Wir haben leider keine Ahnung, was diese "Ethik", die ihr für die Partei checkt, überhaupt ist. Daher wollen wir uns bei euch erkundigen, wie es mit dem, was wir alles planen, ethiktechnisch ausschaut. Okay, Boomer?

Also, den Testosteronschmäh mit dem Geilomobil und den schwarzen Präsern lassen wir bleiben, dafür drucken wir den Leuten das Gschichtl mit der Balkanroute Tag und Nacht eine, bis der letzte blaue Stammwähler sein Kreuz beim Basti macht. Das bringt endlos Stimmen und wird ethisch wohl hinhauen, genauso wie der Plan, dass wir dem Mitterlehner ein paar in die Pappen geben, das ist ein solcher Riesenoasch, der verlangt richtig danach.

Danach vollbringen wir jeden Tag eine gute Tat, wie die Pfadfinder, nur für die Reichen halt und nicht für den Pöbel und die Tiere. Wir lassen uns noch alle ein Dutzend hurenmäßig fesche Maßanzüge schneidern und stopfen einen "Generalsekretär" in jedes Ministerium, damit er den roten Beamtengfrießern die Wadln firericht (und den schwarzen, wenn sie nicht türkis genug sind).

Dem Pöbel werden wir fest einschenken, weil Sentimentalitätsgedusel braucht kein Mensch. "Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen." So weit sind wir weltanschaulich voll beim Nietzsche. Passt das so? Und noch eine Frage: Hobts eigentlich scho mittaggessn? Jo? Jo?

Bussibussi, eure Jungtürkisen





Liebe Jungtürkise!

Danke für die Anfrage! Sehr gut, dass ihr das mit dem Geilomobil bleiben lasst, das hat nämlich ein bisserl unkeusch geklungen. Sonst passt ethisch alles. Mittaggessn homma no ned, aber in einer Stunde gibt’s Frankfurter Würstel, und wir sind jetzt schon am Krenreiben.

Herzlichen Gruß und viel Erfolg, eure Ethikkommission (Christoph Winder, 29.10.2022)