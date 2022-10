Stimmungsbilder aus Graz mit Kehrseiten.

Graz – Vor, während und nach dem Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Feyenoord Rotterdam ist es in der steirischen Landeshauptstadt zu Ausschreitungen vor allem durch niederländische Fans gekommen. Die Polizei sprach Freitagvormittag von mehreren Körperverletzungen, Wegweisungen und Festnahmen. Die Gästefans setzten Pfefferspray gegen die Polizei ein, die ihrerseits mit Pfefferspray reagierte. Hinzu kommen teils massive Sachbeschädigungen.

Bereits am Mittwoch waren einige Fans aus Rotterdam nach Graz gereist und hatten mit Pyrotechnik für Wirbel in der Innenstadt gesorgt. Ein ähnliches Bild ergab sich dann am Donnerstagnachmittag: Feyenoord-Fans entzündeten auf dem Hauptplatz bengalische Feuer und zogen dann Richtung Stadion. Auf dem Weg dorthin sorgten sie für mehrere Sachbeschädigungen.

Sanitäranlagen zerstört

Während auf dem Feld das Duell der Mannschaften ausgetragen wurde, kam es zu vereinzelten Ausschreitungen zwischen den Fans. Nach Spielende bewarfen die niederländischen Anhänger dann Polizistinnen und Polizisten mit Gegenständen und verwendeten Pfefferspray. Auch die Polizei musste daher mehrfach Pfefferspray einsetzen, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Sowohl im als auch rund um das Stadion wurden teils massive Sachbeschädigungen wahrgenommen.

Videos der Aufräumarbeiten im Stadion zeigen völlig zerstörte WC-Anlagen mit zertrümmerten oder komplett weggerissenen Toiletten und Pissoirs. Die Keramik wurde offenbar in den WC-Räumen, teils aber auch außerhalb am Boden zerschmettert, Türen dürften über Geländer mehrere Meter weit hinuntergeworfen worden sein. Mehrere Fans und Polizistinnen und Polizisten wurden beim Abstrom der Anhänger nach Spielende verletzt. In der Nacht ging der Wirbel weiter. Die Polizei war am Vormittag noch mit der Aufarbeitung und Dokumentation sämtlicher Vorfälle beschäftigt. Offenbar kam es auch zu einem Messerangriff unter den Fans – Genaueres war dazu aber noch nicht bekannt. (APA, 28.10.2022)