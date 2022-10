Natalka Sniadanko (geb. 1973) ist eine ukrainische Autorin und Journalistin.

Der Text erscheint in Form einer Medienkooperation mit NÖ Festival. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.





Ein seltsamer Flug und ein Preis gegen Nationalismus

An den vier Festivaltagen sind Alenka Zupančič, Hervé Le Tellier, Mircea Cărtărescu und Miljenko Jergović in Krems zu Gast

Zur Eröffnung der 14. Europäischen Literaturtage am 17. November spricht die ukrainische Autorin und Übersetzerin Natalka Sniadanko mit Journalistin Katja Gasser über das Motto der heurigen Festivalausgabe: "Komik und Krise". Die slowenische Philosophin und Sozialtheoretikerin Alenka Zupančič diskutiert danach mit der britischen Multimediajournalistin Rosie Goldsmith. 2014 ist Zupančičs Der Geist der Komödie auf Deutsch erschienen – und so lautet auch das Thema des Gesprächs.

Es folgen zwei Abende mit "Worten und Tönen": Der rumänische Autor Mircea Cărtărescu präsentiert am zweiten Festivaltag seinen erst kürzlich auf deutsch erschienenen Roman Melancolia, der von der Kindheit und dem Heranwachsen erzählt, von Einsamkeit, Trennung und Liebe. Die Musik (Akkordeon und Saxofon) kommt von Richie Winkler, Franziska Hatz und Alexander Shevshenko. Vorgelesen wird übrigens, wie auch am folgenden Abend, von Burgschauspielerin Dorothee Hartinger: Dann (19. 11.) ist der französische Autor Hervé Le Tellier zu erleben, der für L’Anomalie ("Die Anomalie") über einen seltsamen Flug 2020 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Wer weiterlesen will: Erst im September ist sein 2007 veröffentlichter Roman Ich verliebe mich so leicht auf Deutsch erschienen. Die von Glatt & Verkehrt kuratierten Töne kommen diesmal von Diknu Schneeberger und Alexander Sieber.

Zum Abschluss am 20. 11. spricht der bosnisch-herzegowinische und kroatische Schriftsteller, Dichter und Essayist Miljenko Jergović, diesjähriger Träger des Ehrenpreises des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Er scheue sich in seinen "Reportagen und Essays nicht, den Finger in die Wunden der europäischen Gesellschaft und Geschichte zu legen", so die Begründung des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB). Die Laudatio hält Journalist Michael Martens, im Anschluss ist das Duo Hofmaninger/Schwarz im Konzert zu erleben: Lisa Hofmaninger an Sopransaxofon und Bassklarinette, Judith Schwarz an der Perkussion.

Am 11. 11. sowie am 19. 11. findet zudem das Begleitprogramm "Verborgenes und Erlesenes" in Kooperation mit Kremskultur statt. (hein)